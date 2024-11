Caravanas por la Justicia Social generan ahorros a las familias mexiquenses

Con las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, la Gobernadora del Estado de México Delfina Gómez Álvarez, ha beneficiado a más de 78 mil familias generando ahorros por 67 millones 620 mil pesos.

Recorren Caravanas Itinerantes 68 municipios, más de la mitad del territorio estatal desde su puesta en operación en febrero de 2024.

Una de ellas es María Luisa Vargas Torres, de Cuautitlán Izcalli, quien se acercó al estand del Instituto de la Función Registral (IFREM), para recibir asesoría jurídica gratuita para regularizar su propiedad, problema que la aqueja desde hace casi dos décadas.

“Ahorita que me acerqué a la Caravana llegué bien temprano fui la primera y me atendieron excelente. Me pidieron mis papeles los revisaron, me dieron una atención buena y me explicaron muy bien y me dan el oficio (de derivación) para pasar. Me siento un poco más tranquila. Esperamos que ahora que se acercan a nosotros y que nos dan una opción para regularizar para tener nuestros papeles en orden sea lo mejor”, expresó María Luisa.

Durante su visita a la Caravana, aprovechó que la oferta de 90 trámites y servicios de 23 instituciones estatales y federales llegó hasta su comunidad para destacar la importancia de brindar certeza a su familia.

Al respecto, Jesús George Zamora, Consejero Jurídico, afirmó que bajo la filosofía de un gobierno de más territorio y menos escritorio; se han otorgado más de 208 mil trámites o servicios jurídicos que permiten a las familias construir sus proyectos de vida.

“Nos ha instruido la señora Gobernadora con estas caravanas, que podamos atender en forma inmediata, ágil, pero dando seguridad jurídica a nuestras familias mexiquenses, decirles que siempre cuentan con el Gobierno del Estado, todas las autoridades municipales pero fundamentalmente las vecinas y los vecinos para estar cerca de ustedes”, afirmó el Consejero Jurídico.

Desde su puesta en operación en febrero de 2024, las dos caravanas han recorrido 68 municipios, es decir más de la mitad del territorio estatal, acercando la justicia a las comunidades más alejadas de los centros administrativos, para abatir el rezago jurídico de la población.

Las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, proyecto prioritario contenido en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, continuarán su recorrido por todo el territorio mexiquense.

La próxima semana visitarán Atizapán de Zaragoza, del 13 al 17 de noviembre; y Naucalpan del 20 al 24 de noviembre.

