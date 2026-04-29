Cárcel para quien enferme a las familias mexiquenses contaminando el agua: Miriam Silva

Ante la grave crisis hídrica y la alarmante pérdida de calidad del agua en la entidad, la diputada Miriam Silva, en conjunto con las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de la LXII Legislatura, presentaron una iniciativa de ley contundente para castigar con cárcel a quien contamine el agua destinada directa o indirectamente al consumo humano.

Miriam Silva Mata (Foto: Especial)

La iniciativa, que propone reformar el Código para la Biodiversidad y el Código Penal del Estado de México, busca terminar con la impunidad de quienes dañan las redes de distribución, sistemas de almacenamiento y cuerpos de agua con residuos, sustancias químicas y agentes biológicos.

“No podemos permitir que el derecho al agua se convierta en una amenaza para nuestras familias. Quien contamina el agua y pone en riesgo nuestra salud, ya no solo enfrentará un trámite administrativo; a partir de ahora, se enfrentará a la justicia penal. Con la salud de las y los mexiquenses no se juega”, destacó la diputada Miriam Silva al respaldar el proyecto de su bancada.

Los puntos clave de la iniciativa del Partido Verde incluyen:

Prisión y multas severas: Se impondrán de tres a nueve años de cárcel, así como multas de trescientas a tres mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien contamine el agua ilícitamente, por acción u omisión.

Cero tolerancia en zonas vulnerables: Las penas de prisión aumentarán hasta en una mitad si la contaminación afecta el abastecimiento de hospitales, escuelas, centros de salud, guarderías, o poblaciones en condiciones de alta vulnerabilidad.

Castigo al lucro y encubrimiento: Las agravantes también aplicarán para quienes contaminen movidos por el ánimo de lucro, en el ejercicio de actividades industriales, o que oculten deliberadamente información para retrasar el saneamiento de las fuentes de agua.

Obligación de denunciar: Se adiciona el artículo 2.160 Bis al Código para la Biodiversidad para obligar a la Secretaría a presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente cuando detecten estas conductas ilícitas.

Sanciones por lesiones o muerte: Si el consumo del agua contaminada provoca lesiones o la pérdida de vidas de una o más personas, se aplicarán además las sanciones correspondientes a dichos delitos.

La bancada del Partido Verde, encabezada por su coordinador José Alberto Couttolenc Buentello, y respaldada por la diputada Miriam Silva, reafirmó que la protección del agua debe ocupar un lugar central en la agenda pública del Estado de México. Garantizar el acceso al agua sin asegurar que ésta sea salubre y segura es una protección incompleta del derecho constitucional.

Con esta reforma, el Estado de México transitará hacia una legislación más eficaz y moderna que prevenga, detecte, denuncie y sancione la contaminación del agua en congruencia con el derecho humano al agua y la salud.

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