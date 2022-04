Cargan la Cruz feligreses al interior de Catedral de Toluca

A lo largo de 15 estaciones, fueron varios los feligreses que cargaron por lapsos cortos la cruz de Jesús al interior de Catedral de Toluca, donde se llevó a cabo un Viacrucis en forma rezada y donde el objetivo fue la meditación.

(Foto: Ana Hernández).

El acto estuvo encabezado por el vicario general de la Arquidiócesis de Toluca, el sacerdote Antonio Hurtado Carmona. Se trató de un acto solemne, donde en cada estación se intercalaron algunos pasajes del Evangelio y se invitó a la oración y meditación.

Este Viacrucis inició con la estación donde Jesús es condenado a muerte, luego cuando carga la Cruz y cuando cae por primera vez, enseguida encuentra a su madre, y así hasta llegar al sepulcro, y donde también se escuchó de los asistentes el entonar el ya tradicional perdona a tu pueblo perdón y piedad.

El ritual del camino a la cruz tuvo una buena respuesta de los feligreses pues el templo lució con un aforo aproximado del 80%. Hubo quienes incluso permanecieron de rodillas como un acto de fe y devoción.

Después de una hora del Camino de la Cruz, vino la Meditación de las Siete Palabras, es decir las frases que pronunció Jesús cuando ya se encontraba clavado en la Cruz.

En la meditación de las frases: padre perdónalos porque no saben lo que hacen; Hoy estarás conmigo en el paraíso; He aquí a tu hijo, he ahí a tu madre; Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado; Tengo sed, todo está consumado y Padre en tus manos encomiendo mi espíritu, se llamó a la reflexión.

Algunos feligreses que asistieron a Catedral de Toluca, al rito del viacrucis al interior de este emblemático espacio del centro histórico de la capital mexiquense representó un acompañar a Jesús durante su sufrimiento y a María en su dolor.

Al final, el vicario general de la Arquidiócesis de Toluca pidió a los fieles católicos tomar este Viernes Santo como un día de oración, silencio, ayuno o el simple hecho de privarse de algo.

Las actividades se retomarán a partir de las 15:00 horas de viernes con los oficios litúrgicos propios del Viernes Santo, con la Adoración de la Cruz y más tarde, la Procesión del Silencio y la Esperanza por calles del Primer cuadro de la Ciudad.

Cabe destacar que en la zona centro, se pudo apreciar escasa actividad comercial y el operativo de Elementos de Seguridad y de Protección Civil Municipal.

