Carlos Zurita propone instituir el ‘Día Estatal de las Personas Cuidadoras’ 

A fin de visibilizar y reconocer socialmente la labor de quienes dedican su tiempo y esfuerzo al cuidado de otras personas, el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (morena) propuso declarar el 29 de octubre como el ‘Día Estatal de las Personas Cuidadoras’, con lo cual —resalta la iniciativa— se fortalecería una cultura de corresponsabilidad y contribuiría a la consolidación del Sistema Estatal de Cuidados.

El legislador Carlos Zurita (morena) planteó instituir el 29 de octubre como el ‘Día Estatal de las Personas Cuidadoras’ (Foto: Especial).

El proyecto legislativo, expuesto en sesión de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense por el parlamentario Gerardo Pliego Santana (morena), busca establecer esta conmemoración anual y dispone que el Ejecutivo estatal, por conducto de las dependencias y organismos auxiliares, realice las acciones necesarias para difundir su importancia.

“El reconocimiento del trabajo de cuidados no puede limitarse a una visión asistencial o simbólica, implica un cambio de paradigma al reconocer que el cuidado es un derecho, una función social y un eje estructural de desarrollo. Involucra también entender que sin cuidados no hay bienestar, no hay productividad y no hay cohesión social”, expresó Gerardo Pliego.

La iniciativa agrega que los trabajos de cuidados comprenden actividades de atención, apoyo, acompañamiento, mantenimiento del hogar y provisión de bienestar físico y psicosocial dirigidas a personas que, por su ciclo de vida o condiciones específicas, requieren asistencia para su desarrollo cotidiano.

Asimismo, señala que cuidar implica alimentar, acompañar, educar, atender la salud, brindar apoyo emocional, sostener vínculos y garantizar condiciones básicas para el desarrollo integral de las personas.

Por otro lado, refiere que la propuesta responde a un referente internacional ampliamente reconocido, pues, mediante la resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en julio de 2023, se proclamó el 29 de octubre como el ‘Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo’, con el propósito de visibilizar la importancia de los cuidados para el bienestar de las personas, la sostenibilidad de las sociedades y el funcionamiento de las economías.

De igual forma, menciona que la iniciativa de decreto surge de la propuesta y compromiso de Rocío Pegueros Velázquez, presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, cuya labor cercana con las familias y las personas cuidadoras permitió identificar la necesidad de reconocer social e institucionalmente a quienes dedican su vida al cuidado de los demás.

Finalmente, puntualiza que reconocer a las personas cuidadoras a través de una declaratoria estatal implica que el Estado de México reafirme que el cuidado importa y tiene un valor social, además de sentar las bases para avanzar hacia políticas públicas más robustas, instituciones más sensibles y mecanismos que garanticen el ejercicio pleno.

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