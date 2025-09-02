Carreteras del Edoméx en ruinas por abandono de Morena: Cristina Ruiz

El PRI del Estado de México demanda la puesta en marcha de un plan de obras de infraestructura de carretera estatal y para los caminos municipales, aunque eso implique la reasignación de presupuesto, con transparencia total y un mapa digital abierto donde cada ciudadano pueda ver la calle que se intervino, empresa y costo total, dejó en claro la Presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE), Cristina Ruiz Sandoval.

Urge un plan de obras que atienda la red carretera estatal y los caminos municipales para evitar pérdidas humanas y económicas.

En conferencia de prensa, la líder priista denunció el daño ocasionado a millones de familias mexiquenses por los baches de la 4T en casi todas las vialidades del Estado de México, al registrarse pérdidas humanas y deterioro en la fuente de ingresos de sus negocios o empresas. “Es terrible la situación de las carreteras y calles, pero dicen que eso no pasa en su gobierno ni hay problemas de alumbrado ni de drenaje”, dijo.

Morena ha abandonado el mantenimiento vial; existen más de 16 mil kilómetros de red carretera estatal que, en su momento, construyeron los gobiernos del PRI y se calcula que un 60% presenta deterioro grave o muy grave con baches, hundimientos, falta de señalización escasa iluminación, “este abandono no es solo una molestia, es un problema social, económico y de seguridad”, remarcó.

Sostuvo que es tan grave la situación que el sector del transporte calcula pérdidas por 2 mil millones de pesos anuales por los daños en vehículos y retrasos; además de que las comunidades rurales del sur y norte del estado ven encarecidos sus productos porque el traslado cuesta el doble por el mal estado de los caminos; aumenta el riesgo de accidentes y asaltos en zonas donde la oscuridad es cómplice de la delincuencia.

La Junta de Caminos cuenta con un elevado presupuesto anual, como el de este año que alcanzó los 3 mil 200 millones de pesos, “pero no todo lo que se le autoriza va para proyectos de mantenimiento, porque están los sueldos, gastos de oficina y otras cosas que no se reportan; este año destinaron el 25% del presupuesto (816 millones) a inversión pública, para proyectos de mantenimiento o rehabilitación.

Del total del presupuesto, solo destinan el 6% para bacheo, “es una burla porque otros estados que son de menor tamaño territorial y carretero, destinan hasta el 40% de su presupuesto de infraestructura al mantenimiento carretero. Debido a la presión social tuvieron que lanzar el programa “Bachetón” con 20 mil toneladas de mezcla asfáltica y 52 km intervenidos para 30 municipios y esto solo significa el 1.2% de la red estatal, añadió.

