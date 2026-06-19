Caso Nancy Nápoles sacude política mexiquense; reportan apoyos al campo y avance en leyes ambientales

1.⁠ ⁠La Fiscalía del estado de México reveló que la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, planeó y fungió un secuestro para cubrir un faltante de 40 millones de pesos en el erario municipal. La alcaldesa de Tenancingo negó las acusaciones de la Fiscalía y dijo que es una estrategia de desprestigio en su contra.

2.⁠ ⁠La Presidenta Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, solicitó a la Comisión Nacional e Honestidad y Justicia iniciar procedimiento de suspensión de derechos partidarios contra presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco. La dirigente nacional morenista señala que las conductas de Napoles Pacheco contravienen los principios fundamentales del partido de no mentir no robar y no traicionar.

3.⁠ ⁠Ante el caso de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, y la investigación de la Fiscalía del estado de México que la acusa de haber fingido su propio secuestro, el diputado local de Morena Octavio Martínez Vargas defendió tacitamente a la alcaldesa y cuestionó la actuación de la Fiscalía al considerar que se adelantó a emitir conclusiones que corresponden exclusivamente al Poder Judicial.

4.⁠ ⁠La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la entrega de apoyos al campo a mil productores de 10 municipios de la entidad a través de tres programas.

5.⁠ ⁠El sector ganadero ha establecido una serie de protocolos y medios de contacto que permitan el control del gusano barrenador, en un ejercicio de coordinación entre más de siete mil productores de ganado de la entidad.

6.⁠ ⁠La Organización Ambientalista Eco Urbán, solicito a las autoridades del municipio de Toluca, que se pueda transparentar la estrategia que se llevó a cabo para poder determinar cuántos y qué árboles serán retirados del Paseo Colón, considerarlos, enfermos o muertos.

7.⁠ ⁠La Comisión Legislativa de Protección Ambiental y Cambio Climático del Congreso mexiquense aprobó por unanimidad una iniciativa del Partido Verde Ecologista de México para reformar diversas disposiciones del Código Administrativo estatal, con el objetivo de fortalecer la protección, ampliación y conservación de las áreas verdes urbanas.

8.⁠ ⁠La inversión en el país y en el estado de México se mantiene en un nivel deficiente que presiona la generación de empleos, así como la capacidad de consumo, lo que interfiere de manera directa en los niveles de crecimiento económico, advirtió el presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, Mauricio Massud.

9.⁠ ⁠El ayuntamiento de San Mateo Atenco logró una reducción de 38 por ciento en la incidencia delictiva, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional.

10.⁠ ⁠Un autobús de la Línea Excelencia Plus cayó a un barranco en la autopista Toluca-Zitácuaro, a la altura del kilómetro 12 en Almoloya de Juárez. El accidente dejó dos personas fallecidas y ocho lesionadas, atendidas por servicios de emergencia.

Comentarios

comentarios