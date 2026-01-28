Casonas de Toluca podrán recibir asesoramiento de Secretaría de Cultura para restauración

Ubicado en la región del Altiplano en donde se registró una importante actividad cultural en la época prehispánica, así como en la época de La Colonia; el estado de México destaca por su riqueza de monumentos históricos.

La convocatoria FOREMOBA estará abierta hasta el próximo 13 de febrero (Foto: Secretaría de Cultura).

En la república mexicana se tienen contabilizados hoy en día alrededor de 25 mil monumentos históricos de propiedad federal, de los cuales 90 por ciento son sitios religiosos; el resto son acueductos, puentes, bibliotecas, museos, casas de cultura que se ubican en algún edifico histórico, entre otros. En entrevista para Así Sucede, Arturo Balandrano, director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura federal, destacó que la entidad mexiquense y en especial la ciudad de Toluca cuenta con un gran número de casas antiguas que registran daños importantes ocasionados por distintos factores y que están en riesgo de perderse.

“El estado de México se destaca también por la presencia de arquitectura virreinal en casas habitación. Por ejemplo, el Centro Histórico de Toluca, que es una preocupación que tenemos, tiene un montón de casas históricas, casonas del siglo XVI; XVII y XVIII que siguen siendo utilizadas como habitación y en algunos casos se encuentran abandonadas y esas son las que nos preocupan porque no hay quien esté asistiendo en su mantenimiento y se pueden perder”, explicó.

Conventos agustinos como el de Malinalco; los conventos de Amecameca; una parte del Acueducto del Padre Tembleque inscrito como Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO; el sitio arqueológico de Teotihuacán; son algunos de los sitios que destacan en el estado de México, los cuales han dado identidad.

A través de la convocatoria Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos Históricos y Bienes Artísticos (FOREMOBA) 2026, la cual abrió registro el pasado 18 de enero y cierra el próximo 13 de febrero, los proyectos inscritos en ella podrán recibir un apoyo económico para la restauración de bienes muebles e inmuebles, monumentos históricos y artísticos de propiedad federal.

En el caso de las casas antiguas ubicadas en el Centro Histórico Toluca, pueden participar en esta convocatoria siempre y cuando sean de propiedad federal. Por el contrario, aquellas que son de particulares, los dueños de los inmuebles pueden recibir asesoramiento para realizar trabajos de restauración de tal forma que el inmueble no pierda su valor histórico.

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