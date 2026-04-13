Casos de gusano barrenador del ganado se reducen al mínimo en Edomex

Gracias al trabajo conjunto del Gobierno del Estado de México, los ayuntamientos, las organizaciones ganaderas y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) , durante el mes de abril los casos de gusano barrenador del ganado (GBG) se han reducido al mínimo en territorio mexiquense. En la primera semana de abril se reporta únicamente un caso activo de GBG en el Estado de México, así como 209 casos acumulados en los últimos tres meses, cuyos animales ya se han recuperado.

Se recuerda que el ganado afectado por gusaneras no es puesto en cuarentena ni sacrificado. (Foto: Especial)

No obstante, la Secretaría del Campo del Estado de México, a través de la Dirección General de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, mantendrá brigadas veterinarias principalmente en los municipios de la región Tierra Caliente, así como acciones de capacitación dirigidas a personal de las direcciones municipales de Agricultura o equivalentes, con el fin de prevenir, atender y reportar oportunamente los casos.

De acuerdo con el director de Sanidad, Antonio Huerta Alba, la prevalencia baja de casos de GBG debe mantenerse durante al menos seis meses para alcanzar el estatus de control, por lo que es fundamental no bajar la guardia durante la temporada de calor.

Reconoció que el trabajo coordinado con los gobiernos municipales ha sido la columna vertebral del éxito de la estrategia impulsada por la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, ya que el personal municipal puede responder de manera inmediata en las zonas más apartadas y difundir directamente entre los productores los protocolos de actuación.

La Secretaría del Campo exhorta a las y los productores a vigilar de manera permanente a sus animales, atender oportunamente cualquier herida y reportar de inmediato posibles casos, ya que una detección temprana permite una evolución favorable.

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