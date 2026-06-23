Casos en el TEEM podrían triplicarse durante el 2026

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), Arlen Siu Jaime Merlos, estimó que la carga de trabajo del órgano jurisdiccional podría duplicarse o incluso triplicarse con el arranque del proceso electoral de 2027, previsto para septiembre.

Arlen Siu Jaime Merlos, estimó que la carga de trabajo del órgano jurisdiccional podría duplicarse o incluso triplicarse con el arranque del proceso electoral de 2027 (Foto: Especial).

La magistrada presidenta, informó que durante 2026 se han representado 217 expedientes, de los cuales 60 están relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género.

Detalló que, de esos 60 asuntos, 58 corresponden a juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía local y dos a Procedimientos Especiales Sancionadores (PES).

Jaime Merlos señaló que la presentación de expedientes es dinámica y responde a los asuntos que son enviados por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aunque reconoció que este año ya registra una actividad mayor en comparación con otros periodos.

Indicó que la tendencia podría incrementarse aún más con el inicio anticipado del proceso electoral de 2027, cuyas actividades comenzarán en septiembre.

“Creo que es un año con mayor actividad, más ahora que con el inicio adelantado del proceso electoral del 2027, que será en septiembre, se irá un incremento sin duda sobre estos temas”, expresó.

Si bien, evitó precisar una cifra exacta sobre el crecimiento de los asuntos que recibirá el Tribunal, consideró que el número de expedientes podría aumentar significativamente.

“No puedo asegurar, pero yo creo que más del doble sin duda o hasta el triple”, afirmó.

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