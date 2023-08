Catálogo de Pueblos Originarios debe ir acompañado de acciones para acabar con el rezago 

Tras la presentación en Comisiones de la iniciativa para integrar a 103 Comunidades al Catálogo estatal de Pueblos Indígenas, la diputada local Anaís Burgos, cuestionó sobre las acciones que se han realizado tras los diez años del decreto que rige tal listado de Pueblos Indígenas, ya que si bien es necesario, también es importante que haya un avance en el desarrollo de las Comunidades.

Diputada Anaís Burgos, integrante de la COmisión de Asuntos Indígenas de la LXI Legislatura.

“Si es necesario, pero no solo el catálogo, sino las acciones que se realizan para acabar con el rezago, la desigualdad, la pobreza de nuestros pueblos originarios, muchos han sido marginados en la historia de este estado, y que se ocupan como bandera política nada más. Yo preguntaba, en estos 10 años, ¿Cuál ha sido el avance, cómo ha aplicado en su vida diaria?”

Afirmó que las personas que deben estar al frente de sus asuntos como servidores públicos, deben ser personas emanadas de esas Comunidades, y no funcionarios que entienden su cosmovisión y problemáticas.

“Creo que quien debe representar y estará cargo de los Pueblos Indígenas y Originarios, pues es la gente indígena y originaria, y no servidores públicos que no entienden la cosmovisión, la problemática, y que lo ven desde su escritorio. El catálogo desde luego que es importante, para saber con exactitud dónde están, quiénes son, quiénes son los que faltan, pero cómo hacemos que realmente nuestro trabajo legislativo termine con la aprobación de un presupuesto que tenga que ver con políticas públicas en beneficio para ellas y ellos”.

Recordó que si bien, han existido representantes en la Cámara de Diputados que han abonado en la materia, falta que haya un trabajo coordinado, ya que la política pública que se ha hecho en materia de pueblos originarios sin llegar al fondo de las problemáticas; además de un diputado solo, difícilmente puede abonar, por lo que se les deben abrir mayores espacios a personas indígenas, mujeres y hombres que puedan legislar una agenda en su beneficio.

Y es que, “cuando ese diputado, esa diputada no tiene una mayoría de compañeros que le ayuden a impulsar esas agendas, pues se queden ahí, entonces, el tema de los pueblos originarios se ha quedado porque se piensa que no es importante, y lo vuelvo a repetir, se ha tomado como un tema de moda, para que no digan que el estado de México no apoya, pero creo que se necesita más trabajo y de manera profunda en este tema”, finalizó.

