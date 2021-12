Catherine Oliver satisfecha tras participar en los Juegos Panamericanos Junior de Cali-Valle 2021

Luego de una destacada participación en los Juegos Panamericanos Junior de Cali-Valle 2021, la pentatleta del Estado de México, Catherine Oliver Lara, aseguró sentirse satisfecha y comprometida para representar a la entidad en sus próximos eventos.

Destaca la plaza obtenida para participar en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 (Foto: especial).

La atleta del Estado de México acudió a la Ciudad Deportiva Edomex, donde platicó con el director general de Cultura Física y Deporte, Máximo Quintana Haddad, a quien compartió sus proyectos competitivos, entre los que destacan los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, gracias a la medalla conseguida en la prueba individual, en la justa continental juvenil.

Oliver Lara compartió que para ella el principal reto fue la prueba individual, mientras que en el relevo mixto compartió el compromiso con su coequipero, y se ayudaron para encarar la prueba de la mejor manera, obteniendo el primer lugar.

“Estoy muy contenta, porque el tener ya la plaza para Santiago 2023, es muy emocionante y un gran compromiso, porque todavía falta tiempo, pero es justo para poder prepararnos de la manera más adecuada para representar a México y al Estado de México”, declaró.

Quintana Haddad reiteró el compromiso del gobierno es del estado de México para acompañarla en su proceso y pueda alcanzar las metas que se proponga en su carrera.

Catherine también mencionó que en el 2022 estará compitiendo en su último año en la categoría junior y espera hacerlo de la mejor manera en el Campeonato Mundial, encaminándose a buscar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Finalmente, la deportista consideró que hay un gran nivel en el pentatlón moderno en la rama femenil, y destacó el papel que ha hecho su hermana Mayan Oliver, quien participó en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

“Es una motivación muy grande, es mi hermana y ya tuvo su primera experiencia en Juegos Olímpicos y como me platicó la verdad me creció mucho más el sueño y la esperanza, por eso no me quito de la cabeza el sueño de que podamos estar ambas en Juegos Olímpicos y competir juntas”, concluyó.

