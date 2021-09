Católicos de la Arquidiócesis de Toluca se sumarán a marcha del próximo 3 de octubre en CDMX

Al momento, la Arquidiócesis de Toluca tiene contabilizados alrededor de 40 camiones de las distintas parroquias que la conforman donde viajarán los fieles católicos que se unirán a la Arquidiócesis de México para participar en la marcha pacifica del próximo domingo en protesta por las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en materia de despenalización del aborto.

(Foto: Ana Hernández).

Además, desde hace nueve días mantiene una intensa jornada de oración de forma virtual a favor de las mujeres y de la vida.



El sacerdote Jorge Rosas Suárez, vocero de la institución explicó que los obispos de México integrados en la Conferencia del Episcopado Mexicano se han sumado a la causa de la marcha a favor de la mujer y de la vida y han hecho un llamado para que las personas se puedan unir, a la par, agregó, de que también piden para que toda expresión o forma de vida se respete, así como cuidar a la mujer para que ya no sea lastimada y violentada.



Destacó que la marcha del próximo domingo 3 de octubre es una suma de voluntades pues también se están adhiriendo grupos religiosos no católicos, iglesias cristianas y no cristianas, así como hombre y mujeres de buena voluntad que luchan por la misma causa. Recalcó que esta lucha no es violenta, pues no se trata de agredir o violentar a nadie, ni a autoridades, ni a instituciones, aseguró.

Detalló que las jornada de oración, que incluye el rezo de rosario y la realización de la hora santa, serán actividades permanentes. Comentó que dentro de la Pastoral Profética de la Arquidiócesis se encuentra la Dimensión Vida, cuyo trabajo se centra en la realización de diversas actividades a favor de la vida y que ya se venían realizando, pero hoy se ha fortalecido.

Puntualizó que durante nueve días, distintos grupos de laicos se han turnado para llevar a cabo oraciones ante el Santísimo Sacramento, rosarios, novenas y plegarias para pedir la intercesión de la Virgen María o de los Santos a favor de la vida.

Recomendó a las personas que participen en la marcha del próximo 3 de octubre aplicar todas las medidas fijadas por las autoridades sanitarias por el contexto de la pandemia de Covid-19, como el uso del cubrebocas, respetar la sana distancia, entre otras.

