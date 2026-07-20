CCE Edomex y Secretaría de Seguridad fortalecen coordinación

El Consejo Coordinador Empresarial Estado de México (CCE Edomex) sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, con el propósito de fortalecer el diálogo institucional y consolidar acciones de coordinación que contribuyan a un entorno de mayor seguridad, confianza y desarrollo para la entidad.

En el encuentro participaron también Carlos Alberto Hernández Leyva, subsecretario de Policía Estatal; Víctor Manuel Martínez Mendoza, subsecretario de Control Penitenciario; y Víctor Antonio Cisneros Díaz, director General de Información, quienes intercambiaron puntos de vista con los vicepresidentes e integrantes del Consejo Coordinador Empresarial Estado de México sobre los principales retos y oportunidades para fortalecer la seguridad desde una visión de corresponsabilidad.

Mayor coordinación tecnológica

Germán Jalil, presidente del CCE Edomex, y secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda (Foto: Especial).

Durante la reunión, el presidente del CCE Estado de México, Germán Jalil Hernández, reconoció la apertura al diálogo y la disposición de la Secretaría de Seguridad para construir soluciones conjuntas. A su vez, los representantes del sector empresarial expusieron inquietudes, compartieron propuestas y plantearon mecanismos de colaboración orientados a fortalecer las condiciones de seguridad para las empresas y la sociedad mexiquense.

Como parte de la agenda de trabajo, ambas partes acordaron dar seguimiento al análisis de diversos mecanismos de colaboración orientados a fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo. Entre ellos, se planteó explorar esquemas que permitan una mayor coordinación tecnológica entre el sector empresarial y las autoridades competentes; promover herramientas que fortalezcan los protocolos internos de seguridad en centros de trabajo e instituciones interesadas; analizar alternativas para el intercambio de información que contribuya a la protección de las operaciones logísticas, en estricto apego al marco legal aplicable; revisar mecanismos que fortalezcan la confianza en los procesos de vinculación de prestadores de servicios especializados; y mantener una comunicación permanente para difundir entre el sector productivo los avances y acciones relevantes en materia de seguridad.

Compromiso de colaboración

El CCE Estado de México refrendó su compromiso de mantener una agenda permanente de colaboración (Foto: Especial).

Los participantes coincidieron en que la coordinación entre autoridades y sector empresarial constituye un elemento estratégico para generar un entorno de mayor certeza para la inversión, fortalecer la actividad económica y promover el desarrollo sostenible del Estado de México. En ese sentido, se comprometieron a realizar reuniones mensuales de seguimiento estratégico a los acuerdos establecidos; en ellas, los empresarios presentarán información disponible relacionada con focos rojos, denuncias de robo al transporte, a fin de que las autoridades conozcan y retroalimenten al sector.

El CCE Estado de México refrenda su compromiso de mantener una agenda permanente de colaboración con las instituciones públicas, convencido de que el trabajo conjunto y el diálogo abierto permiten construir mejores condiciones para las empresas, los trabajadores y la sociedad mexiquense.

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