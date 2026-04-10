CCEM entrega 15 iniciativas al Congreso mexiquense para fortalecer sector económico

En el marco del Primer Foro de Empresarios realizado en el Congreso del estado de México, el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM), entregó un paquete de 15 iniciativas elaboradas por distintos organismos empresariales, con el objetivo de incidir en el marco legislativo y mejorar el entorno económico de la entidad.

(Foto: Jimena Ruelas).

Entre las iniciativas destacan el impulso a proveedores locales en compras públicas; medidas contra la extorsión; reformas a la Ley de la Comisión de Impacto Estatal; actualización del reglamento de construcción; cambios en la Ley de Ingresos y el Código Administrativo; mejora regulatoria municipal; liberación de tarifas de transporte público; creación de una plataforma única de licitaciones; fortalecimiento del capital humano; apoyo financiero a la Cruz Roja; colaboración entre empresas y ayuntamientos en parques industriales; impulso a empresas con propósito social; así como la creación de una fiscalía especializada en delitos contra el sector agropecuario.

También se plantearon propuestas relacionadas con el aprovechamiento de materiales pétreos, participación empresarial en reformas legales y regulación de permisos municipales en el autotransporte.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, José Francisco Vázquez, subrayó que el diálogo entre sectores es fundamental para el desarrollo del estado.

“Hoy estamos dando una muestra de que lo público y lo privado siempre deben de estar juntos, que lo público y lo privado deben de ir trabajando de la mano y deben de ir construyendo”, destacó.

Por su parte, el presidente del CCEM, Germán Jalil Hernández, explicó que las más de 85 organizaciones que integran el consejo buscan generar un entorno favorable para las empresas y la llegada de nuevas inversiones.

“Estamos convencidos de que fortalecer la competitividad, incentivar la inversión y ampliar la actividad económica también contribuye a robustecer las finanzas públicas a través del pago de impuestos y con ello a generar mayores capacidades presupuestales para continuar fortaleciendo los programas sociales”, subrayó.

El foro también planteó objetivos concretos como agilizar la apertura de empresas, fortalecer a proveedores locales, generar empleos en todas las regiones y mejorar el transporte.

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