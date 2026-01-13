Cecofam registró más de 11,500 convivencias familiares en último cuatrimestre de 2025

Los Centros de Convivencia Familiar (Cecofam) del Poder Judicial del Estado de México realizaron un total de 11 mil 558 convivencias durante el último cuatrimestre del año 2025, lo que representa un promedio de casi tres mil encuentros mensuales. Estas convivencias se llevaron a cabo en todas sus modalidades en los centros ubicados en los municipios de Toluca, Ecatepec, Ixtapaluca y Nicolás Romero.

Las convivencias se efectuaron sin interrupción durante días festivos y periodos vacacionales. (Foto: Especial)

La actividad tuvo como objetivo garantizar el derecho de convivencia de 15 mil 303 niñas, niños y adolescentes mexiquenses involucrados en procesos de separación o divorcio, restaurando vínculos afectivos y generando entornos de confianza para reunirse con sus progenitores y familias.

El desglose por sede indica que en el Cecofam Ecatepec se registraron 6,177 convivencias, distribuidas en 1,043 de tránsito, 4,933 supervisadas y 201 electrónicas. En la sede de Toluca se desarrollaron 2,840 convivencias, con 748 de tránsito, 2,058 supervisadas y 34 electrónicas.

El Centro de Nicolás Romero reportó 2,146 convivencias, de las cuales 1,666 fueron supervisadas. Por su parte, el Cecofam Ixtapaluca, que fue inaugurado en noviembre de 2025, realizó 395 convivencias, con 374 de tránsito y 21 supervisadas. Estos centros funcionan como espacios seguros y supervisados por personal especializado.

Adicionalmente, en estos centros se imparten talleres presenciales y en línea como parte de su labor. Entre los temas que se abordan se encuentran «Aprender estrategias para los cambios de vida», “La resiliencia en el conflicto familiar” y «El conflicto familiar y las adversidades que pueden surgir».

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