Celebra COPARMEX 39 años en el Estado de México

El Centro Patronal del Estado de México celebró su 39 aniversario, con un llamado a la unidad y a seguir fortaleciendo el sector productivo del Estado de México, en una convivencia que incluyó la conferencia ¿De qué te quejas?, a cargo del destacado periodista y corresponsal de guerra internacional Alberto Peláez, en la que planteó la generosidad, el diálogo y la negociación como herramientas para resolver cualquier tipo de conflicto.

Julián Niembro Rivera agradeció a quienes, con responsabilidad y entrega, han hecho posible el crecimiento del sector productivo del Estado de México.

En este marco, Julián Niembro Rivera, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), en el Estado de México, reconoció a todas y todos los empresarios que han contribuido con su participación a fortalecer esta organización que tiene como objetivo estrechar los lazos de colaboración entre los factores de la producción para elevar la productividad, así como crear y conservar las fuentes de empleo, y generar riqueza que pueda ser distribuida en beneficio de todos los mexicanos.

Agradeció a quienes, con responsabilidad y entrega, han hecho posible el crecimiento del sector productivo, así como a las autoridades del Estado de México y del gobierno federal que respaldan ese esfuerzo a favor de todos los mexicanos.

“Invito a los socios a seguir participando activamente en nuestra confederación; sigamos construyendo el liderazgo desde lo local, con una actitud propositiva, con el compromiso con un futuro mejor, con la confianza de que estamos aportando al desarrollo del país”, señaló Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la COPARMEX, a través de un mensaje en video que envió para ser transmitido en la ceremonia.

En tanto, el periodista Alberto Peláez hizo una remembranza de los distintos conflictos armados que le ha tocado cubrir periodísticamente durante su trayectoria profesional, y expresó que no hay nada más absurdo que la guerra, pues en ésta siempre hay alguien que tiene que perder, y regularmente quienes resultan más perjudicados son seres humanos inocentes que se sacrifican directa o indirectamente con hambre, destrucción y la pobreza que los conflictos armados generan.

Por ello, hizo un llamado a todos los presentes a no dejar nunca de luchar a favor de la paz, la armonía y la solidaridad de los pueblos, y consideró que no existe nada peor que la frustración que generan los conflictos, la cual hay que superar en toda circunstancia con fe, constancia y seguridad.

Estableció que nunca hay que quejarse de las adversidades, pues siempre hay que tener presente que habrá personas en circunstancias todavía más difíciles, por lo que hay que agradecer lo que tenemos y seguir luchando para cualquier momento difícil.

“Hay que salir y siempre ver para adelante, sin quejarnos”, recomendó, y agradeció a los empresarios mexiquenses agrupados en la COPARMEX por el constante esfuerzo de organización que llevan a cabo para la superación del sector productivo del Estado de México, del país y del mundo.

En esta reunión empresarial se contó con distinguidas personalidades, entre ellas, Daniel García Aguirre, presidente de COPARMEX Acapulco; José Luis Urrutia, presidente nacional de Comisiones y Comités de CANACINTRA; Octavio Rafael Izquierdo Sánchez, director general del Observatorio de Seguridad Ciudadana en el Estado de México; Ángel de Jesús Barbosa Gómez, presidente de COPARMEX Estado de México Oriente; Roberto Gernán Gómez Patoni, director de Desarrollo Económico de Zinacantepec, Rodrigo García Gómez, presidente de CANACINTRA Estado de México, y Mario Vázquez de la Torre, presidente del Consejo Local de Cruz Roja Mexicana en Toluca.

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