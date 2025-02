Celebra el amor con extraordinario concierto sinfónico de la OFiT

El gobierno municipal de la capital mexiquense invita a celebrar el amor con el extraordinario concierto sinfónico de la Orquesta Filarmónica de Toluca (OFiT), este domingo 23 de febrero, en el Teatro Morelos, a las 13:00 horas.

Este domingo 23 de febrero, en el Teatro Morelos, a las 13:00 horas Los músicos deleitarán al público con un programa de ensueño (Foto: Especial).

El tercer concierto de la Temporada Dominical 2025 Amor eterno, será gratuito y forma parte de la estrategia impulsada por el Presidente Municipal Ricardo Moreno para fortalecer el tejido social y brindar actividades de calidad a la población.

Este evento, forma parte de la iniciativa Toluca mi Amor, impulsada por la Dirección General de Educación, Cultura y Turismo, y los músicos bajo la dirección del maestro Gerardo Urbán y Fernández deleitarán al público con melodías de grandes autores mexicanos como Júrame, Amor eterno, Bésame mucho, Si nos dejan, Cien años, Solamente una vez y Te quiero dijiste.

También habrá interpretaciones en inglés con títulos como Always, Sweet Child O’ Mine y My Heart Will Go On; además, temas de rock en español entre las que están Eres y Triste canción de amor.

El gobierno municipal de Toluca continuará con el impulso del arte y cultura en el corazón de la ciudad y en las 48 delegaciones.

