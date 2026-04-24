Celebra el Día del Niño este fin de semana con estas recomendaciones

La Cineteca Mexiquense realizará las funciones de su Temporada al Aire Libre. Hoy a las siete de la noche proyectará ‘Kill Bill’ y mañana a la misma hora proyectará ‘Pulp Fiction’, ambas películas del director Quentin Tarantino. La entrada a las funciones es gratuita. Es importante recordar que las funciones dependen de las condiciones meteorológicas.

El Parque Ecológico Zacango se suma a la celebración del Día del Niño y la Niña con un concierto de rock a cargo de la Orquesta Filarmónica Infantil y Juvenil del Estado de México este domingo a las dos de la tarde (Foto: Especial).

Este domingo 26 de abril, la Orquesta Filarmónica de Toluca dará un concierto titulado ‘Cinemanía’ en el Teatro Morelos. El repertorio que interpretará será de música de películas como ‘Interestelar’ y ‘Star Wars’, así como temas de filmes ganadores del Oscar 2026 como ‘Las Guerreras K-pop’. El acceso será libre, aunque la OFIT hace un llamado para donar juguetes que serán destinos a los albergues del DIFEM.

El ayuntamiento de Toluca celebrará el Día del Niño y la Niña este domingo con el Festival Mundo DIF Toluca que tendrá lugar en la Explanada del Mercado Juárez desde las 10 de la mañana. El acceso será gratuito.

El Parque Ecológico Zacango se suma a la celebración del Día del Niño y la Niña con un concierto de rock a cargo de la Orquesta Filarmónica Infantil y Juvenil del Estado de México este domingo a las dos de la tarde. El acceso al parque tiene costo de cien pesos adultos y niños pagan 50 pesos.

Este fin de semana, la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México realizará el Festival Cultural Transformarte cuya edición de este mes de abril estará dedicada a los niños y niñas con actividades como talleres, presentaciones musicales y de teatro y juegos. Las actividades serán este sábado y domingo a partir del las 11 de la mañana en el Centro Cultural Mexiquense y son con entrada libre.

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