Celebra Pueblo Ñhätho (Otomí) Día Internacional de la Lengua Materna

Poesía, danza, exposición artesanal, canciones, música, voces y la lengua Ñhätho, en la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, que tuvo como sede el municipio de Temoaya para el caso del Pueblo Ñhätho, donde acudieron integrantes de uno de los Pueblos originarios reconocido como Otomí en la entidad.

Foto: Manuel Luna

Foto: Manuel Luna

Foto: Manuel Luna

En el evento que reconoce las lenguas originarias, y da relevancia e identidad cultural a nuestro país, se dieron cita también, otomíes de los municipios de Jiquipilco, Aculco y Xonacatlán, a quienes la Vocal Ejecutiva del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos indígenas del Estado de México, Leticia Mejía García, destacó el reto que tiene el organismo en este tema:

“El reto es que cada vez, o cada año podamos tener un mayor número de hablantes, sobre todo en las lenguas que tenemos como prioridad por el número de hablantes que registramos hasta ahora”

Por su parte Bernardo Rivera Sánchez, presidente del sistema Municipal DIF de Temoaya invito a padres de familia, para que acerquen a sus pequeños al aprendizaje de la lengua originaria, ya que es en la edad temprana cuando mejor se puede asimilar el aprendizaje de una lengua.

En el caso del Estado de México, el Otomí es uno de los grupos con mayor número de hablantes con 106,959 por lo que Irene Hernández Ventura, integrante de este grupo originario nos platicó sobre la importancia que tiene la lengua en el Pueblo Ñhatho:



“Decir indígena, es de orgullo porque desde que nací, fué mi lengua materna, mi mamá hablaba al cien por ciento el otomí, igual yo lo hablo al cien por ciento… yo me siento muy orgullosa por portar mi vestimenta, también por hablarlo, y me gusta que mis nietos no lo olviden, que siga, porque si yo me muero, si no les enseño, hasta ahí llegó”

