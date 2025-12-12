Celebraciones del 12 de diciembre dejarán derrama de 2,380 mdp en Edomex

Las celebraciones en torno al 12 de diciembre representan un incremento importante de actividades para el sector comercio, principalmente en lo relacionado con artículos religiosos, transporte, flores, hospedaje, así como algunas actividades vinculadas a la prestación de servicios, especialmente en las inmediaciones de recintos religiosos.

Las celebraciones con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe dinamizan la economía local en colonias, barrios y municipios de todas las regiones del país. (Foto: Especial).

Fernando Reyes, presidente de la Cámara de Comercio del Valle de Toluca, señaló que para el Estado de México en general se espera una derrama económica superior a los 2 mil 380 millones de pesos y, en el caso del Valle de Toluca, de 950 millones de pesos.

Las celebraciones con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe dinamizan la economía local en colonias, barrios y municipios de todas las regiones del país, donde es constante la diversidad y el arraigo de las tradiciones.

Finalmente, hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para que, en coordinación con el sector empresarial y la sociedad, se garantice seguridad, movilidad ordenada y condiciones claras de operación para el comercio establecido y el popular en las principales rutas de peregrinación y zonas de alta afluencia.

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