Celebran cumpleaños de Sor Juana Inés de la Cruz con recomendaciones de libros

Las letras del país y del territorio estatal están de fiesta durante esta época, ya que se conmemora el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, poeta novohispana que es referente de la literatura mundial y, en honor a ella, el mismo 12 de noviembre se celebra el Día Nacional del Libro.

Invitan a conocer acerca de la Décima Musa a través de diversas obras del FOEM, de manera histórica y narrativa (Foto: Especial).

Juana de Asbaje (1648-1695), fue una de las últimas poetas del Siglo de Oro Español, su vida y obra son conocidas por la magnitud musical y filosófica que se aborda como característica principal de su poesía, su prosa y sus contenidos.

Reconocida por virreyes y personalidades de altos rangos, Sor Juana gozó de popularidad y admiración.

Entre sus obras más trascendentales destacan “Primero sueño”, la comedia “Los empeños de una casa y Respuesta a Sor Filotea de la Cruz”.

Gracias a su talento, diversas instituciones y personalidades de la alta sociedad novohispana le pedían que redactara poesía para sus magnos eventos o para autoridades como virreyes y condes, entre otros.

Para destacar la valía de la poeta y cómo repercuten sus letras en las actuales generaciones, el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal (CEAPE), en su memoria, llevó a cabo el Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz, que consiste en galardonar la trayectoria literaria de los autores por su ardua labor en la escritura a lo largo de su vida.

En el Fondo Editorial Estado de México (FOEM) se cuentan con diversas obras que proporcionan pistas sobre la vida de Sor Juana, algunos la abordan de manera documental y otros, de manera narrativa.

Tal es el caso de las obras: “Primero sueño” (2019) en edición FOEM, “Sor Juana Inés de la Cruz. Poesía y prosa. Antología” (2016), “Los 20 enigmas de Sor Juana Inés de la Cruz descifrados” (2018).

Asimismo, “Fuera del paraíso” (2013), “Sor Filotea y Sor Juana. Cartas del obispo de Puebla a sor Juana Inés de la Cruz” (2015), “Sor Juana Inés de la Cruz. Doncella del Verbo” (2020), y los libros infantiles y juveniles “Tú, que intentas volar. Cuéntame de Sor Juana Inés de la Cruz / You, who attempt to fly. Tell me about Sor Juana Inés de la Cruz”, (versión bilingüe) (2021), y “La misma historia de siempre” (2018), este último aborda la vida de Sor Juana con un toque de fantasía y ficción.

Los libros anteriores contienen historias, menciones, relatos, aventuras, poemas, textos que hacen que la vida de Sor Juana Inés de la Cruz sea accesible y siga inspirando a las generaciones actuales con sus letras.

Éstos y otros títulos se pueden consultar y adquirir en formato físico en la Librería Castálida, en Pedro Ascencio #103, colonia La Merced, Toluca, Estado de México.

Asimismo, se pueden consultar más obras en la Biblioteca Digital FOEM, https://ceape.edomex.gob.mx/fondo_edomex, cuya descarga es gratuita.

Comentarios

comentarios