Celebrará Amazon Prime Video Día del Padre con “La vida en el silencio”￼

En el marco de la celebración por el Día del Padre, el próximo viernes 17 de junio llegará a Amazon Prime Video la película “La vida en el silencio”, ópera prima de Rodrigo Arnaz. Esta es la historia de un hombre quien es padre soltero de un niño de 10 años con autismo y encuentran en la música una forma de comunicarse.

(Foto: cortesía).

El elenco está conformado por actores consolidados como Juan Manuel Bernal; María Aura; Mónica Dionne; Marco Treviño; Fernando Becerril; el pequeño Farid Navarro y Gabriela de la Garza con el papel de la madre del niño y quien por varios años desapareció su vida y regresa únicamente para revelar una verdad.

En entrevista para Así Sucede, Gabriela de la Garza detalló que el guión llegó a ella hace nueve años, la película filmada antes de pandemia y luego de un largo tiempo tendrá su estreno en la famosa plataforma.

“Es una historia hermosa que creo que va a generar discusión en torno al tema porque me toca ser Mariana, la madre de este chiquito con autismo. Fue un proceso muy rico en cuanto al trabajo que hicimos previo a la filmación, a la discusión del guión, a cómo íbamos a abordar estos personajes. Mariana es un personaje complejo porque es una madre a la que se le exige como a prácticamente todas, ser y hacer determinadas cosas y de repente no nos ponemos a pensar que, a lo mejor, si nos ponemos en los zapatos de estas personas que tienen que convivir y adaptar su vida a esta condición que les llega de un momento a otro que es el autismo, no resulta tan fácil o tienen la capacidad de enfrentarlo de la mejor forma. Mariana es una mujer que no reacciona como la sociedad esperaría que reaccionara y que creo que puede ser criticada o va a generar conversación al respecto”, explicó.

Al cuestionarle sobre los principales retos a los que se enfrentó para interpretar a Mariana, Gabriela de la Garza reconoció que uno de ellos fueron las clases de saxofón que tuvo que tomar al ser una historia en la que en todo momento la música juega un papel importante; aseguró que desde hacía varios años tenía el deseo de comenzar a tocar este instrumento, aunque al término de la filmación decidió dejarlo por la complejidad que tiene.

La actriz recordó que en esta película tuvo de nuevo la oportunidad de trabajar con Juan Manuel Bernal con quien también actuó en la serie “Monarca”; además aseguró que cada uno de los actores que conforman el elenco de “La vida en el silencio” son personas muy experimentadas y profesionales.

Sobre sus próximos proyectos, Gabriela de la Garza señaló que continúa temporada de “Dos locas de remate”, obra de teatro de Morris Gilbert, en la que comparte el escenario con Susana Zavaleta. Próximamente, también estrenará “Las vocales”, una comedia de Televisa Univisión. Además, este fin de semana tendrá una lectura dramatizada al lado del actor Alberto Estrella en la Ciudad de México. Recientemente, Gabriela de la Garza formó parte de la tercera y última temporada de la serie de Netflix “¿Quién mató a Sara”, en la que interpreta a la hija de Jean Reno?

Comentarios

comentarios