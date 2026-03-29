Celebrarán en Otzolotepec la representación número 166 de la Pasión de Cristo

El municipio de Otzolotepec se prepara para llevar a cabo la escenificación número 166 de la Pasión de Cristo, conocida localmente como «El Mártir del Gólgota». Aunque los registros documentales formales datan el inicio de esta tradición en el año 1860, la memoria oral de la comunidad sugiere que las celebraciones podrían superar los dos siglos de existencia.

(Foto: Especial)

Esta festividad ha evolucionado desde sus orígenes, cuando el Vía Crucis se realizaba exclusivamente con imágenes religiosas, hasta la integración de actores humanos en 1906 y la incorporación de un voluntario para el papel del Nazareno a mediados de la década de los 80.

El programa de actividades para la Semana Santa 2026 inicia este domingo 29 de marzo a las 12:00 horas con la procesión en la Capilla de los Ramos y la misa en la Parroquia de San Bartolomé Apóstol. Para el Jueves Santo, 2 de abril, las representaciones de la Última Cena y la aprehensión en el Huerto de los Olivos se realizarán a partir de las 19:00 horas en la explanada del Palacio Municipal y el atrio de Santa María Tetitla. El Viernes Santo, las actividades comenzarán al mediodía con los juicios ante Pilatos y Herodes, seguidos por un recorrido de cinco kilómetros que culminará con la crucifixión en el Cerro del Tezontle alrededor de las 15:00 horas.

Para esta edición, los organizadores del grupo «El Mártir del Gólgota» estiman una afluencia de entre 5 mil y 6 mil asistentes, lo que representa un impacto importante para el comercio local del Valle de Toluca. Con el fin de salvaguardar la integridad de los visitantes y los más de 80 actores en escena, el Ayuntamiento desplegará un operativo integral de seguridad y protección civil. Este dispositivo incluirá la presencia de elementos de seguridad municipal, servicios de urgencias médicas, así como apoyo logístico para la gestión de cierres viales y rutas de evacuación durante los trayectos procesionales.

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