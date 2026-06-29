Célula de Búsqueda de Toluca logra localizar a 82 personas entre enero y mayo de 2026

La célula de búsqueda de la Policía Municipal de Toluca se consolida como pieza fundamental de la estrategia de seguridad pública impulsada por el Presidente Municipal Ricardo Moreno, al lograr avances sostenidos en la localización de personas. Entre enero y mayo de 2026 se reportaron 82 personas localizadas: 51 con boletín oficial y 31 sin boletín, reflejo del trabajo constante de proximidad social y coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

El Gobierno municipal refrenda su compromiso de robustecer la vigilancia, la inteligencia y la prevención del delito, asegurando que quienes vulneren la tranquilidad de la población sean sancionados conforme a derecho. (Foto: Especial)

En el primer año de la presente administración se registraron 295 localizaciones con boletín y 96 sin boletín, evidenciando la efectividad del agrupamiento en la atención de reportes de personas desaparecidas. El gobierno de Ricardo Moreno refrenda su compromiso con la seguridad a través del fortalecimiento y la respuesta inmediata del agrupamiento, consolidando esta unidad como un instrumento de prevención y acompañamiento.

Un caso reciente ejemplifica la labor de la célula: en la colonia Sor Juana Inés de la Cruz, un adulto mayor fue localizado y resguardado; luego de confirmar su identidad mediante boletín de búsqueda, fue entregado sano y salvo a sus familiares en San Mateo Atenco. La célula de búsqueda de la Policía Municipal de Toluca se consolida como pieza fundamental de la estrategia de seguridad pública, con resultados que fortalecen la confianza ciudadana.

Estos resultados evidencian que la célula de búsqueda no solo responde de manera inmediata a los reportes, sino que se ha convertido en un instrumento de prevención y acompañamiento, fortaleciendo la confianza ciudadana y la protección de las familias toluqueñas. El Gobierno municipal refrenda su compromiso de robustecer la vigilancia, la inteligencia y la prevención del delito, asegurando que quienes vulneren la tranquilidad de la población sean sancionados conforme a derecho.

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