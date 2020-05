Cemybs busca prevenir la violencia de género al interior de los hogares

El gobierno del Estado de México dio a conocer que ha implementado acciones que permiten prevenir la violencia de género al interior de los hogares y con ello, garantizar la integridad de las familias mexiquenses, con el objetivo de preservar el bienestar de las amas de casa durante este confinamiento por COVID-19,

Por lo anterior el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS) opera servicios de atención hacia la población femenina, como es el caso de la Línea Sin Violencia 800-108-4053.

Comparten amas de casa sus historias de vida y la forma en que han sido apoyadas por el CEMyBS para superar afectaciones familiares (Foto: Especial).

Una de las experiencias que refiere el organismo, es la de Miriam Nélida Luna Badillo, del municipio de Tultitlán, quien solicitó al CEMyBS asesoría por patrocinio del juicio de pensión alimenticia, guarda y custodia.

“La psicóloga me ayudó con varias terapias, me ayudó muchísimo, igual el licenciado, me orientaron en cuanto a qué teníamos qué hacer y cómo proceder, está muy bien que exista este apoyo, la verdad el hecho de que tengamos el apoyo legal, tan importante qué es y que nunca nos dejan solas y sin costo alguno, la verdad es un apoyo muy grande para las mujeres.

“Cuando uno siempre piensa en un abogado, es le va a cobrar mucho, en los juzgados igual cobran, pero la verdad el apoyo que recibimos del Consejo es padrísimo porque no cobran nada, están ahí apoyando, siempre están con una, nunca nos dejan solas”.

De acuerdo con la institución, aquellas personas que lo requieren, están en operación los cinco Refugios, una Casa de Transición y la Puerta Violeta, donde se atienden a las mujeres sus hijas e hijos, del mismo modo están a disposición 10 Unidades de atención, en las que se brinda asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social.

Por su parte, Threicy Whitney Chávez Popoca, del municipio de Ixtapan de la Sal detalló su vivencia.

“Ya eran como seis años que el papá de mi hijo, pues no le daba nada ni lo veía, ni nada, entonces sí tenía cierta incertidumbre de cómo podía desarrollarse todo este procedimiento.

“Cuando recibí apoyo de la instancia, el licenciado me supo instruir y me supo resolver todas mis dudas y apoyarme en muchos de los sentidos, porque me dio confianza, me dio tranquilidad, me sentí protegida”, refirió.

De acuerdo con el Consejo, para la actual administración estatal, uno de sus principales ejes son las amas de casa, por ello, cuidar su integridad es uno de los objetivos y es así que en esta contingencia se publicó la Guía para Mujeres en Situación de Violencia, la cual puede consultarse aquí.

Ésta guía se explica, las orienta a prevenir riesgos y se trabaja en acciones como la creación de una aplicación de Botón de pánico y un Código Naranja que permita dar aviso a las autoridades si se encuentran en peligro.

Cabe resaltar que las mujeres que se encuentran en los Refugios son reconocidas por el valor que tuvieron para salir adelante, por lo que pensando en ellas y en el papel tan importante que tienen al ser mamás, este domingo 10 de mayo se lleva a cabo un festejo con motivo del Día de las Madres.

A través de una plataforma digital se estarán realizando diversas actividades, entre ellas, disfrutar de la interpretación de un músico, con la finalidad de tener una sana convivencia acompañadas de sus hijas e hijos.

