Cena de Navidad costará un 17% más este año

La cena navideña es una de las tradiciones familiares más arraigadas en nuestro país y un gasto irrenunciable para millones de familias, este año con un incremento en costos de hasta el 17%, las familias tendrán en promedio una inversión de 1100 pesos por cada uno de los integrantes de la familia.

De esta manera Una familia tradicional de 15 integrantes podría estar destinando entre 16:18 mil pesos a la noche del 24 de diciembre. (Foto: Rebeca Morales)

Con esto se incluyen alimentos como los tradicionales romeritos, bacalao, pago, ponche, sopa, y algunos postres, sin embargo, esta cantidad puede variar por la tradición y presupuesto de cada familia.

La Asociación Mexicana de Pequeños Comerciantes Ya conocerte el incremento en Productos básicos durante esta temporada, como son carnes, pescados, lácteos y algunas frutas como las mandarinas, tejocote y guayabas, han tenido incrementos entre 4 y 8 por ciento en sus costos habituales

La mayor parte del presupuesto con más del 40 por ciento se destina a la compra del plato principal que incluye el pavo, pierna, pozole y bacalao en el que se destinan entre 4 y 6 mil pesos dependiendo el número de comensales y el costo de la cena puede aumentar si se consideran bebidas alcohólicas como la sidra, tequila o ron.

La celebración de la noche de Navidad, se extiende al próximo 25 de diciembre, en donde la mayor parte de las familias disfrutan el llamado “recalentado” (Foto: Rebeca Morales)

Para aquellas familias que deciden hacer la contratación de banquete, los costos pueden ser incluso más elevados, entre 1300 y 1500 pesos por persona, dependiendo el menú que se oferta y el número de porciones contratados.

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