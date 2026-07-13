Centro de Mando municipal de Toluca y rastrean patrullas inteligentes autos robados

Con las patrullas inteligentes y con las cámaras del Centro de Mando Municipal, se detuvieron a cinco personas y se aseguraron cuatro vehículos con reporte de robo vigente, como parte de la estrategia de seguridad e inteligencia policial impulsada por el alcalde Ricardo Moreno.

Con la estrategia de Ricardo Moreno, cinco personas fueron capturadas (Foto: Especial).

Elementos de la dirección general de Seguridad y Protección, a través de los dispositivos tácticos, operados bajo el modelo de patrullaje inteligente y monitoreo del Centro de Mando municipal, permitieron interceptar vehículos vinculados con delitos de alto impacto en distintas demarcaciones.

El primer aseguramiento ocurrió tras la localización de una camioneta Nissan Frontier vinculada con un caso de atropellamiento, la conductora, identificada como María Fernanda “N”, ofreció dinero a los agentes para evitar su arresto.

Bajo el mismo modus operandi, Brandon “N” fue interceptado a bordo de un Seat Ibiza con reporte de robo con violencia, e intentó sobornar a los oficiales.

En una tercera acción, en la delegación San Felipe Tlalmimilolpan, policías municipales detuvieron a Diego “N”, de 21 años, quien tripulaba un Volkswagen Golf relacionado con una investigación por robo de motocicleta.

Finalmente, mediante el monitoreo de videovigilancia, se ubicó en Santiago Tlaxomulco un Volkswagen Jetta con placas de Michoacán, presuntamente ligado a un robo con violencia cometido en la delegación Capultitlán, en el sitio fueron capturados Aristeo “N”, de 54 años, y Alberto “N”, de 56.

Tanto los detenidos como los automotores quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para determinar su situación jurídica e integrar las carpetas de investigación correspondientes por los delitos de cohecho y encubrimiento por receptación.

Estas acciones forman parte del plan de seguridad municipal, implementado por el Gobierno local, centrado en el combate frontal al robo de vehículos.

Comentarios

comentarios