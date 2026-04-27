Centro Oncológico del ISSEMYM procesa 48 mil pruebas mensuales: garantiza diagnósticos médicos de alta precisión

El gobierno estatal, a través del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), proporciona a sus derechohabientes servicios médicos con tecnología de vanguardia para analizar células con alta precisión.

Cuenta con tecnología de vanguardia para el análisis especializado de células. Realizan pruebas de Laboratorio Clínico a población derechohabiente del estado de México (Foto: Especial).

Dinorah Dolores Marquéz, coordinadora de Laboratorio y Gabinete del Centro Oncológico Estatal ISSEMYM (COEI) comentó que, en este hospital, mensualmente se realizan alrededor de 48 mil pruebas de laboratorio clínico, lo que permite al Gobierno del Estado de México garantizar atención médica oportuna, especializada y de alta calidad a pacientes con cáncer.

De esta manera y con El Poder de Servir, el ISSEMYM fortalece el acceso a diagnósticos certeros, tratamientos integrales y seguimiento puntual a los tratamientos de personas enfermas.

La especialista detallo que este nosocomio cuenta con un Citómetro de Flujo para atender a pacientes con neoplasias hematológicas, el cual permite el análisis de miles de células por segundo con gran precisión, para valorar la respuesta a los tratamientos, ajustar terapias y seleccionar procedimientos personalizados para atender leucemias, linfomas, entre otros.

Asimismo, comentó que se cuenta con la electroforesis de proteínas, acompañado de la inmunofijación, las cuales son técnicas fundamentales para el diagnóstico de pacientes hematoncológicos a quienes se les brinda seguimiento y evaluación de respuestas ante progresiones en tratamiento y/o recaídas.

Comentarios

comentarios