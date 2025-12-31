Centros Penitenciarios mexiquenses tendrán cena especial este Fin de Año

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), a través de la Subsecretaría de Control Penitenciario, informó que este 31 de diciembre se proporcionará una cena especial a las Personas Privadas de la Libertad (PPL) que se encuentran en los 21 Centros Penitenciarios y de Reinserción Social de la entidad. Esta medida incluye también al Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”, ubicado en el municipio de Zinacantepec.

(Foto: Especial).

Para la celebración del último día del año, las autoridades estatales detallaron que el menú consistirá en coditos a la crema, pollo crujiente, ensalada rusa y frijoles refritos. El servicio de alimentación se complementará con un postre y concentrado de ponche para los internos de todos los centros.

De acuerdo con la institución, el objetivo de implementar este programa alimentario durante las festividades decembrinas es generar espacios de convivencia y esparcimiento entre la población penitenciaria. Con estas acciones, la SSEM busca contribuir a los procesos de reinserción social efectiva de las personas bajo custodia del sistema estatal.

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