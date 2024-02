Certificación para conductores irá más allá del examen toxicológico: Daniel Sibaja

En el marco de la organización, estudio para presentar una nueva Ley de movilidad en el Estado de México, el secretario de Movilidad Daniel Sibaja González, reiteró que las licencias van a ser otorgadas a los conductores del transporte público certificados.

Secretario de Movilidad Daniel Sibaja González (Foto: redes Movilidad).

Ante ello, no se va a entregar una licencia solo por pasar un examen toxicológico, sino que tienen que estar inmiscuidos en un tema de cultura vial con la certificación.

“No es una licencia nada más por dar, no es nada más un examen toxicológico, sino es un tema de cultura vial y tienen que estar certificados los compañeros, en un tema de que no sea para corrupción, para extorsión, sino que sea en verdad algo que sirva, no nadas un examen ahí que lo hacer una computadora y vas a arreglarte con alguien para que te dé el certificado, no”.

Por lo anterior, se estará articulando con la Ley Federal de Movilidad, ya que en el Estado de México a pesar de que se tiene la mayor población, es el único estado que no ha sacado una Ley, lo cual, incluso reconoció, fue recriminado por los secretarios de Movilidad de las demás entidades del país, en una reciente reunión.

Además dijo, que están haciendo un análisis de política pública para no equivocarse y no hacer lo que en otros estados ha ocurrido, y hubo molestias de la ciudadanía; por lo que se reúnen en mesas intersecretariales cada semana.

Comentarios

comentarios