Certificará Centro de Oficios Huixquilucan a sus egresados para ampliar sus oportunidades laborales

El Centro de Oficios DIF Huixquilucan certificará a sus egresados, luego de que fue avalado como Entidad de Certificación y Competencias Laborales por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que ampliará las oportunidades de crecimiento a los jóvenes y adultos que aquí se preparan.

El Centro de Oficios Huixquilucan certificará a sus egresados, ampliando sus oportunidades laborales y profesionales (Foto: Especial).

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, explicó que la incorporación del Centro de Oficios Huixquilucan como Entidad de Certificación y Competencias Laborales se formalizó tras un convenio entre el Sistema Municipal DIF y la dependencia federal, ya que los conocimientos adquiridos en este espacio impulsan la profesionalización de los huixquiluquenses.

Agregó que este logro fortalece al territorio y abre nuevas oportunidades para quienes buscan superarse a través de la capacitación y el trabajo, pues los egresados obtendrán un certificado que avala sus capacidades, habilidades y talentos, así como el aprendizaje adquirido en el Centro de Oficios.

Ahí mismo, el coordinador de Operaciones y Servicios a Usuarios de Conocer, Aarón Osuna Espinoza, reconoció la labor de Romina Contreras por impulsar políticas públicas que colocan a los ciudadanos como protagonistas de su propio desarrollo, pues esta acreditación fortalece la calidad educativa, el desarrollo local y la vinculación con el sector productivo de Huixquilucan.

Por su parte, la secretaria del Ayuntamiento de Huixquilucan, Alma Rocío Rojas Pérez, comentó que la firma de este convenio significa un paso trascendental para la profesionalización de los huixquiluquenses, al contar con un documento que los ayude a encontrar un trabajo o abrir una empresa.

Con aval federal, los egresados del Centro de Oficios obtendrán certificación que respalda sus habilidades y talentos (Foto: Especial).

En tanto, la presidenta del Sistema Municipal DIF Huixquilucan, Ana Luisa Pérez Aguilar, recordó que, desde 2018, se ha trabajado en la construcción del Centro de Oficios para promover la inclusión social, la equidad de género y ampliar las oportunidades de generación de ingresos en beneficio de las familias.

Desde la apertura del Centro de Oficios en el Mirador, en 2022, se han beneficiado más de tres mil 740 personas con talleres y cursos en áreas como gastronomía, servicios y hospitalidad, belleza y cuidado personal, manualidades y oficios creativos, educación y tecnología, oficios técnicos y cuidado personal y social, entre otros.

