CETRAEM impulsa estrategia para asegurar suministro de medicamentos post trasplante

El Centro Estatal de Trasplantes informó sobre la implementación de una estrategia integral enfocada en asegurar el suministro de medicamentos inmunosupresores y antirretrovirales para pacientes que han sido sometidos a un trasplante.

(Foto: Especial).

El director del organismo, Gildardo Cortés Julián, señaló que actualmente la Secretaría de Salud atiende a 17 pacientes bajo este esquema, quienes requieren de un tratamiento especializado para evitar el rechazo de los órganos.

Esta gestión de insumos se articula a través de ejes de abasto definidos en reuniones mensuales y mesas de trabajo permanentes, donde se coordinan esfuerzos para obtener los fármacos ya sea mediante presupuesto institucional o a través de donativos gestionados con diversas entidades.

La relevancia de este esquema de distribución radica en el elevado costo que representa el cuidado postoperatorio, ya que un paciente trasplantado requiere una inversión promedio de 300 mil pesos únicamente en inmunosupresores durante su primer año de recuperación.

Ante esta situación económica, las autoridades sanitarias mantienen el seguimiento operativo para evitar la interrupción de las terapias farmacológicas. Los mecanismos de concertación establecidos buscan optimizar los canales de adquisición de los medicamentos para garantizar que la atención de los 17 pacientes actuales y de futuros casos se mantenga de forma ininterrumpida y conforme a los protocolos médicos establecidos por el sistema de salud estatal.

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