Chef Mario Rojas comparte herramientas para profesionalizar la industria restaurantera

Con 30 años de trayectoria como Chef internacional y empresario gastronómico, Mario Rojas, comparte dos herramientas efectivas para profesionalizar la industria restaurantera: el libro llamado “Código del éxito para restaurantes de especialidad” y un programa de capacitación en línea denominado “Método de Restaurante de Especialidad Simplificado”, ambos, fruto de sus constantes estudios y sus experiencias en un largo recorrido culinario y empresarial.

La presentación a los medios de comunicación de esta plataforma llamada “Restaurant Management Consulting” se llevó a cabo en el restaurante Centro Español, propiedad del propio Chef Mario Rojas, quien detalló que “el motor de una industria que no descansa. La industria de la restauración es dinámica, es feroz y es increíblemente competitiva. Sin embargo, allá afuera hay una realidad que duele: muchos dueños de restaurantes son prisioneros de su propia cocina. Operan por instinto, no por estrategia. Y hoy, estamos aquí para romper esas cadenas”.

Añadió que coordinar un restaurante requiere de habilidades efectivas, es decir un sistema. “Durante mi trayectoria, desde ser El cocinero que brincó el charco hasta convertirme en consultor, descubrí que el secreto de los lugares más rentables del mundo, como los parques de Disney, no es la suerte. Es un código. Por eso escribí el libro que hoy presento: El Código del Éxito para Restaurantes de Especialidad. Esta obra es una guía para transformar el sueño de llevar un restaurante a nuevas alturas en una realidad tangible”, expresó.

Además, con el texto, empresarios gastronómicos podrán maximizar la rentabilidad y la satisfacción de sus clientes, con diagnósticos inmediatos para detectar las fugas por donde se está yendo su dinero.

TRANSFORMAR LOS NEGOCIOS

El Chef Mario Rojas también presentó su plataforma de consultoría “RM Restaurant Management Consulting”, el cual está ligado al libro, pues el texto es “la llave de entrada” para un programa integral de consultoría y seguimiento denominado «Método de Restaurante de Especialidad Simplificado» (RES).

“La plataforma agenciaconsultorarest.com, no es solo vendemos cursos. Transformamos negocios. ¿Por qué les digo esto? Porque el mercado está lleno de improvisados. Nosotros ofrecemos certidumbre. Nuestro programa avanzado los lleva de la mano para obtener algo que pocos tienen: validez oficial”.

En la plataforma de consultoría el usuario podrá obtener manuales interactivos, capacitación personalizada y libertad operativa real para poder gestionar su negocio a distancia.

“El éxito no es suerte, es estrategia. Hoy tienen dos opciones: Llevarse un libro a casa y leer una buena historia, o usar este libro como el primer escalón para profesionalizar su patrimonio, certificarse y alcanzar esa anhelada libertad financiera”.

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