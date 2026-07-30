China abre el primer hotel totalmente robotizado del planeta

Las empresas Pudu Robotics y Shenzhen Culture abrirán en 2027 el primer hotel totalmente robotizado en una isla artificial de China. Gracias a su inteligencia artificial, las máquinas comprenderán el lenguaje y gestionarán recepción, limpieza y equipaje sin ayuda humana.

Gracias a su inteligencia artificial, las máquinas comprenderán el lenguaje (Foto: Especial).

Situado en una isla artificial frente a Shenzhen, el hotel utilizará IA para gestionar todo, desde el registro de huéspedes y el transporte de equipaje hasta la limpieza, eliminando por completo la necesidad de empleados de carne y hueso.

La empresa de robótica Pudu Robotics y el consorcio estatal Shenzhen CTID están levantando ya el primer complejo hotelero del planeta que será operado exclusivamente por robots en varios formatos, pero todos trabajando con una mente de colmena. El hotel estará en la Isla Artificial Oeste, un nodo de tráfico clave dentro del enlace Shenzhen-Zhongshan que conecta las grandes metrópolis de la Gran Bahía de Guangdong.

Las tareas que hoy realizan los trabajadores del sector, atención al cliente, servicio de comidas, limpieza, recepción, entrega en habitación, las ejecutarán íntegramente sistemas autónomos. No hay aquí ninguna figura decorativa ni asistente parcial. El objetivo del acuerdo es la sustitución completa de los empleados humanos. El despliegue comenzará en 2026: el hotel realizará una apertura parcial con un número limitado de habitaciones. En 2030, el hotel funcionará a pleno rendimiento sin un solo empleado humano en plantilla.

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