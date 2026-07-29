Choque frontal en carretera Otumba-Ciudad Sahagún deja varios lesionados

Un conductor en aparente estado de intoxicación alcohólica provocó un choque frontal sobre la carretera Otumba-Ciudad Sahagún, a la altura del municipio de Axapusco, con saldo de varios lesionados y la movilización de los cuerpos de emergencia de Protección Civil de Axapusco y Otumba. El percance ocurrió casi frente a la planta termoeléctrica, donde un automóvil Dodge Neón gris invadió el carril contrario e impactó de frente contra una camioneta pick-up blanca, según los primeros reportes.

El percance ocurrió casi frente a la planta termoeléctrica, donde un automóvil Dodge Neón gris invadió el carril contrario e impactó de frente contra una camioneta pick-up blanca (Foto: Especial).

Testigos relataron que el conductor del automóvil zigzagueó momentos antes del impacto y aseguraron que aparentemente presentaba aliento alcohólico, situación que habría provocado la invasión del carril contrario y el choque. Tras el reporte, paramédicos de Protección Civil de Axapusco y Otumba acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los involucrados, coordinar las maniobras de rescate y mantener el abanderamiento de la vialidad.

Los ocupantes de la camioneta fueron valorados en el lugar y decidieron no ser trasladados a un hospital; en tanto, el conductor del Dodge Neón sufrió lesiones de consideración, por lo que fue llevado de urgencia a un hospital del estado de Hidalgo.

Autoridades de seguridad y tránsito realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y retirar las unidades, que obstruyeron parcialmente la circulación durante varias horas. El nuevo percance generó preocupación entre vecinos y automovilistas que diariamente utilizan esta carretera, donde la seguridad vial sigue siendo un tema de atención para las autoridades.

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