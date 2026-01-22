Choque múltiple frente a la Central de Abastos de Toluca afecta circulación

Un accidente vial múltiple se registró la mañana de este jueves 22 de enero en las inmediaciones de la Central de Abastos de Toluca. La colisión involucró a un autobús de transporte público y al menos dos vehículos particulares, provocando afectaciones significativas a la circulación en la zona.

La secuencia del choque inició cuando un automóvil particular impactó contra un autobús de pasajeros, perdió el control como consecuencia del primer impacto y posteriormente chocó contra un segundo vehículo particular (Foto: Especial).

De acuerdo con los reportes preliminares, el percance ocurrió sobre la avenida López Portillo, a la altura de la principal zona de abasto de la ciudad. La secuencia del choque inició cuando un automóvil particular impactó contra un autobús de pasajeros, perdió el control como consecuencia del primer impacto y posteriormente chocó contra un segundo vehículo particular, configurando un choque múltiple.

Elementos de la Policía Municipal de Toluca y personal de Protección Civil se movilizaron de inmediato al sitio. Su labor se centró en resguardar el área del accidente, brindar atención prehospitalaria a los posibles afectados e iniciar los trabajos periciales correspondientes para determinar las causas exactas. Hasta el momento no se han reportado personas fallecidas, y las autoridades no han detallado públicamente si hay lesionados o su estado de salud.

El incidente generó un caos vial considerable en una de las vialidades con mayor flujo de la ciudad. La circulación en la avenida López Portillo, en dirección a Alfredo del Mazo, se vio severamente afectada, con tránsito lento y congestionado. Las autoridades viales recomendaron a los conductores extremar precauciones, evitar la zona en lo posible y tomar rutas alternas mientras se llevaban a cabo las labores de auxilio, retiro de las unidades involucradas y limpieza de la vialidad.

Se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen más detalles sobre las causas del accidente, que podrían incluir exceso de velocidad, distracción al volante o fallas mecánicas, y sobre el estado de los involucrados. La circulación en la zona se restablecerá de manera gradual conforme concluyan los trabajos en el lugar.

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