Cielo despejado este lunes en valle de Toluca

El valle de Toluca amaneció este lunes con 4 grados en el termómetro, con pronóstico de temperatura mínima de 3 grados. Esperemos un día con cielo mayormente despejado, con presencia de bruma por la mañana.

La temperatura máxima que espera el valle de Toluca será de 22 grados, con ambiente templado. Tendremos vientos de dirección sur con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. Menos de 10 por ciento de probabilidad de lluvias.

El valle de Toluca tiene pronóstico de cielo despejado (Foto: SMN).

Para el estado de México, condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias aisladas.

La temperatura mínima en el estado de México será de 1 a 3 grados y la máxima de 23 a 25 grados. Se prevé viento de dirección variable con velocidad de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

El frente frío número 30 se desplazará sobre el sur del golfo de México, sureste del país y la península de Yucatán, propiciando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones; pronosticándose lluvias puntuales intensas a torrenciales en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

El frente frío 30 propicia lluvias en algunas regiones del país (Foto: SMN).



La masa de aire ártico asociada al sistema frontal, mantendrá ambiente frío y bancos de niebla sobre entidades del norte, centro, oriente y sureste del país; así como ambiente muy frío a gélido en zonas serranas de la mesa del norte.

Además de evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán, el istmo y golfo de Tehuantepec.

Prevalecerá la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

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