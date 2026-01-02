Cielo despejado, pronóstico para el valle de Toluca

Este viernes, el valle de Toluca amaneció con temperatura de 4 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 3 grados para hoy. Esperemos un día con cielo mayormente despejado y soleado, con bruma por la mañana.

La temperatura máxima en el valle de Toluca de 21 grados, por lo que se anticipa ambiente cálido. Tendremos vientos de dirección norte y noreste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias es menor a 5 por ciento.

Una circulación anticiclónica ocasiona cielo despejado en la mayor parte del país (Foto: SMN).



Para el estado de México, durante el día se prevé cielo parcialmente nublado, por la mañana ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con heladas y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde ambiente templado y sin lluvia.

La temperatura mínima en el estado de México estará en el rango de 1 a 3 grados y la máxima de 20 a 22 grados. Tendremos viento de dirección variable con velocidad de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora.

En el valle de Toluca esperamos cielo soleado (Foto: SMN).



El ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del país.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionará una disminución en la probabilidad de lluvias en el resto de la república mexicana; manteniéndose ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla al amanecer sobre entidades de la mesa del norte y la mesa central.

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