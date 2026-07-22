Cielo mayormente despejado, pronóstico para Toluca

Este miércoles, el valle de Toluca amaneció con temperatura de 9 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 8 grados. Esperamos un día con cielo de despejado a medio nublado con bruma por la mañana y escasa probabilidad de lluvias.

Tendremos ambiente cálido, pues la temperatura máxima en el valle de Toluca será de 22 grados. Tendremos vientos de dirección este y noreste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. El pronóstico prevé un 30 por ciento de probabilidad de lluvias.

Estado de México con pronóstico de chubascos

El valle de Toluca tiene 30% de probabilidad de lluvias (Foto: SMN).

Para el estado de México, durante la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado a medio nublado con un ambiente fresco. Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, cielo medio nublado con lluvias e intervalos de chubascos. Las lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en el estado de México será de 8 a 10 grados y la máxima de 26 a 28 grados. Esperamos viento de dirección variable con velocidad de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Inicia onda de calor en norte del país

El monzón mexicano en el noroeste del territorio nacional, canales de baja presión en el interior de México, una circulación ciclónica y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y la onda tropical número 20 que se desplazará sobre la península de Yucatán y gradualmente el sureste mexicano, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el oriente, centro, sur y sureste de la república mexicana.

La onda tropical 20 ocasiona chubascos (Foto: SMN).

Posible caída de granizo en estados del noroeste y occidente del país; pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio mexicano, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán.

A partir de este día, inicia una onda de calor en zonas de Baja California (noreste y centro), Baja California Sur (centro y sur) y Sonora (oeste y sur).

El Servicio Meteorológico Nacional monitorea los efectos del monzón mexicano sobre los estados del noroeste del país y a la onda tropical número 20.

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