Cielo mayormente nublado, pronóstico este lunes en Toluca

Este lunes, el valle de Toluca amaneció con temperatura de 4 grados, el pronóstico de temperatura mínima para hoy. Esperemos un día con cielo mayormente nublado, con clima templado. Bruma por la mañana.

La temperatura máxima en el valle de Toluca estará en los 18 grados, Tendremos vientos del norte y noreste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias es de 20 por ciento.

El frente frío 23 se mantiene estacionario en el noreste del país (Foto: SMN).



Para el estado de México, por la mañana, se prevé cielo medio nublado, ambiente frío en la región y muy frío en zonas altas, además, bancos de niebla y bruma. Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas y lluvias con intervalos de chubascos.

La temperatura mínima en el estado de México será de -2 a 0 grados y la máxima de 20 a 22 grados. Esperamos viento de componente este de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 35 kilómetros por hora.

Canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacifico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las mencionadas regiones, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de cielo nublado para el valle de Toluca (Foto: SMN).



El frente frío número 23 adquirirá características de estacionario durante la mañana sobre el noreste de México y se disipará en el transcurso de la tarde, dejando de afectar a la república mexicana.

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte, noroeste y occidente del país. A su vez, ocasionará un ascenso de las temperaturas vespertinas.

Se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la mesa del norte y la mesa central por efecto de irradiación solar, debido al predominio de cielo despejado.

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