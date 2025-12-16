Cielo medio nublado este martes en el valle de Toluca

Este martes, el valle de Toluca amaneció con temperatura de 4 grados, el pronóstico de temperatura mínima para hoy. Esperemos un día con cielo de medio nublado a nublado con clima templado.

La temperatura máxima será de 19 grados este martes, tendremos vientos del noreste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias en el valle de Toluca es menor a 10 por ciento.

El frente frío 21 se mantiene estacionario en el país (Foto: SMN).



Para el estado de México, cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana ambiente fresco con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias aisladas.

La temperatura mínima en el estado de México será de 4 a 6 grados y la máxima de 19 a 21 grados. Tendremos viento de componente oeste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 35 kilómetros por hora.

Frente frío 21 provoca vientos y chubascos

El frente número 21 se extenderá con características de estacionario sobre el golfo de México y noreste del país, manteniendo la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en Tamaulipas.

Continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en el norte, noreste y centro de México, con heladas al amanecer en zonas altas; así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

En Toluca habrá cielo medio nublado (Foto: SMN).



Se espera que al final del día dicho sistema frontal y la masa de aire polar asociada, dejen de afectar al país, favoreciendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas.

Un canal de baja presión en el oriente y sureste del territorio nacional, una vaguada en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generarán lluvias y chubascos en las regiones del norte, noreste, occidente, oriente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

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