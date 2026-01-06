Cielo soleado, pronóstico este martes para el valle de Toluca

El valle de Toluca amaneció este martes con temperatura de 4 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 2 grados para hoy. Esperemos un día con cielo mayormente despejado y soleado, con bruma por la mañana.

La temperatura máxima en el valle de Toluca de 21 grados, por lo que se anticipa clima cálido. Tendremos vientos de dirección norte con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias es menor a 5 por ciento.

El frente frío 27 se extiende en la frontera noroeste (Foto: SMN).



Para el estado de México, por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado con bruma, ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con posibles heladas en zonas altas. Por la tarde ambiente templado a cálido, con nubosidad dispersa y sin lluvia.

La temperatura mínima en el estado de México será de 1 a 3 grados y la máxima de 24 a 26 grados. Esperamos viento del norte y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 35 kilómetros por hora.

Aguanieve en el norte del país

El frente número 27 se extenderá sobre la frontera noroeste del país, continuará interactuando con las corrientes en chorro polar y subtropical y con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, generando descenso de temperatura y rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en ambas regiones, así como lluvias y chubascos en la península de Baja California.

Se pronostican condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California. Las condiciones invernales serán reforzadas sobre el noroeste mexicano.

En el valle de Toluca esperamos cielo despejado (Foto: SMN).

Una línea seca se establecerá sobre el estado de Coahuila y propiciará viento con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado con baja probabilidad de lluvia en gran parte del territorio nacional; ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer sobre entidades de la mesa del norte y la mesa central, así como cálido por la tarde.

Comentarios

comentarios