Científicos alemanes y chinos crean un micromotor que gira usando solo agua, sin electricidad, imanes ni combustible

Durante décadas, conseguir que un objeto microscópico gire de forma controlada ha exigido recurrir a campos magnéticos, impulsos eléctricos o complejos procesos químicos. Un grupo internacional de investigadores acaba de demostrar que existe otro camino mucho más sencillo: aprovechar únicamente el comportamiento natural del agua.

Un micromotor impulsado únicamente por agua logra girar sin electricidad, imanes ni contacto: un avance que podría transformar la fabricación de materiales microscópicos (Foto: Especial).

El trabajo, desarrollado por científicos del Karlsruhe Institute of Technology (KIT) de Alemania y del Suzhou Institute of Nano-tech and Nano-bionics (SINANO) de la Academia China de Ciencias, muestra que un diminuto sistema flotante puede convertir un simple movimiento vertical en una rotación continua gracias a la dinámica de la superficie del agua. Los resultados han sido publicados en la revista científica Science Advances.

El dispositivo desarrollado por los investigadores está fabricado mediante impresión 3D e incorpora un pequeño canal con forma de espiral. Sobre él se coloca un diminuto flotador que permanece suspendido justo encima de la superficie del agua.

A primera vista ocurre algo curioso. Si el conjunto se mueve lentamente hacia arriba y hacia abajo, el flotador únicamente oscila de un lado a otro. Nada más.

Sin embargo, cuando aumenta ligeramente la frecuencia del movimiento aparece un fenómeno físico mucho más interesante.

En ese momento comienzan a formarse pequeños vórtices superficiales, diminutos remolinos prácticamente invisibles que alteran el equilibrio del movimiento. En lugar de compensarse entre sí, esas pequeñas fuerzas generan una rotación acumulativa que hace girar el objeto siempre en el mismo sentido.

Es un mecanismo comparable al funcionamiento de un trinquete, donde numerosos impulsos muy pequeños terminan convirtiéndose en un movimiento continuo y estable.

El equipo recurrió a simulaciones numéricas para comprender exactamente qué estaba sucediendo.

Los modelos mostraron que, cuando aparecen los vórtices, el flujo del agua deja de ser completamente simétrico. Esa ligera asimetría basta para romper el equilibrio del movimiento oscilatorio y transformar una vibración vertical repetitiva en una rotación constante.

Lo interesante es que todo el proceso ocurre aprovechando energía mecánica extremadamente simple, sin necesidad de motores eléctricos, engranajes, lubricantes o sistemas de transmisión.

Este tipo de estudios pertenece al campo de la microfluídica, una disciplina que investiga cómo controlar líquidos en escalas extremadamente pequeñas para fabricar dispositivos médicos, sensores o componentes electrónicos de alta precisión.

Aunque el par motor generado ronda los 10⁻⁸ newton·metro, puede parecer insignificante desde una perspectiva cotidiana.

En realidad, a escala microscópica representa una fuerza considerable. De hecho, supera ampliamente la capacidad mecánica de muchos motores moleculares biológicos, responsables de procesos fundamentales dentro de las células vivas.

Eso convierte al sistema en una herramienta muy prometedora para manipular materiales extremadamente delicados donde los métodos convencionales resultan demasiado agresivos.

Para demostrar que el sistema podía tener aplicaciones reales, los investigadores lo utilizaron para retorcer fibras de seda de entre 10 y 20 micrómetros de diámetro.

Trabajar con fibras tan finas supone un enorme desafío. Las máquinas tradicionales ejercen presión mecánica directa y, con frecuencia, terminan rompiéndolas antes de completar el proceso.

Al emplear únicamente el movimiento del agua, las fibras permanecen prácticamente libres de tensiones mecánicas. El resultado son estructuras helicoidales multicapa obtenidas con gran precisión y con un riesgo muy reducido de deterioro.

Este tipo de arquitectura resulta especialmente interesante porque aparece en numerosos productos tecnológicos y biomédicos.

Las posibles aplicaciones van bastante más allá del propio micromotor.

Uno de los campos más prometedores es la fabricación de cables eléctricos tipo Litz, formados por numerosos filamentos entrelazados que reducen las pérdidas eléctricas en sistemas de alta frecuencia. Estos conductores se utilizan en equipos electrónicos avanzados, cargadores de alta eficiencia, convertidores de potencia y numerosos dispositivos donde minimizar el calentamiento supone una ventaja importante.

También podría facilitar el desarrollo de suturas quirúrgicas más resistentes, con una estructura mucho más uniforme y adaptada a intervenciones cada vez menos invasivas.

En paralelo, la investigación abre nuevas posibilidades para fabricar músculos artificiales destinados a la robótica blanda. Este tipo de robots, construidos con materiales flexibles, está despertando un enorme interés en medicina, exploración submarina e industria alimentaria porque pueden interactuar con objetos delicados sin dañarlos.

Otro aspecto especialmente relevante es la simplicidad del proceso.

Muchos sistemas de fabricación microscópica requieren equipos muy sofisticados, consumen bastante energía o necesitan materiales especiales para producir movimiento.

Aquí la fuente principal de trabajo es el propio comportamiento hidrodinámico del agua, un fenómeno físico natural que no depende de componentes electrónicos ni de sustancias químicas adicionales.

Si esta tecnología consigue escalarse para procesos industriales especializados, podría reducir parte del consumo energético asociado a determinadas técnicas de fabricación de precisión, además de simplificar equipos que actualmente presentan elevados costes de mantenimiento.

La investigación refleja una tendencia cada vez más presente en la ciencia de materiales: aprender de los fenómenos naturales en lugar de intentar sustituirlos.

La superficie del agua es un entorno extraordinariamente complejo donde intervienen tensión superficial, viscosidad y pequeñas turbulencias capaces de producir comportamientos inesperados. Comprender esas interacciones permite diseñar dispositivos mucho más simples que muchos sistemas mecánicos tradicionales.

Cada vez aparecen más desarrollos basados en este principio, desde materiales que capturan agua del aire inspirados en insectos del desierto hasta superficies que reducen el rozamiento copiando la piel de los tiburones. Este nuevo micromotor se suma a esa lista demostrando que incluso un pequeño remolino puede convertirse en una herramienta de fabricación de enorme precisión.

La utilización de fenómenos físicos naturales para generar movimiento controlado representa una estrategia muy prometedora para reducir la complejidad de numerosos procesos industriales.

En el futuro, sistemas como este podrían facilitar la fabricación de componentes médicos más seguros, cables eléctricos de mayor eficiencia, sensores miniaturizados y elementos para robots blandos capaces de realizar tareas delicadas con un consumo energético muy reducido.

Aunque todavía queda recorrido hasta su aplicación comercial, esta investigación demuestra que la innovación no siempre depende de tecnologías más complejas. En ocasiones basta con comprender mejor el comportamiento de algo tan cotidiano como el agua para descubrir nuevas formas de fabricar materiales, ahorrar recursos y desarrollar soluciones más respetuosas con el medio ambiente.

Comentarios

comentarios