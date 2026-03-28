Científicos australianos crean el primer prototipo funcional de batería cuántica

Investigadores australianos del CSIRO (centro de investigación pública del país) han creado el primer prototipo funcional de batería cuántica capaz de cargar, almacenar y liberar energía en tiempo récord. El hallazgo, publicado en la revista Light: Science & Applications, describe unas baterías que se vuelven más rápidas cuanto más grandes son, lo que permitiría cargar un móvil de forma casi instantánea, recargar coches eléctricos más rápido que un repostaje de gasolina y alimentar ordenadores cuánticos con una eficiencia imposible para la electrónica convencional.

Una batería cuántica no funciona como las convencionales. (Foto: Especial)

En lugar de almacenar energía electroquímica, aprovecha los llamados efectos colectivos cuánticos: un fenómeno por el que las unidades de almacenamiento no actúan de forma independiente, sino como un sistema coordinado. Cuantas más unidades hay, más rápido carga cada una, un comportamiento totalmente contrario a lo que cabría esperar.

El equipo liderado por James Quach había construido en 2022 el primer prototipo funcional usando una microcavidad orgánica, un sándwich microscópico de varios materiales que atrapa la luz de forma muy específica, logrando demostrar experimentalmente que las baterías cuánticas más grandes se cargan más rápido. El problema de ese primer prototipo es que no tenía forma de extraer la energía almacenada. En el nuevo estudio, el equipo añadió capas adicionales capaces de convertir esa energía atrapada en corriente eléctrica utilizable.

La capacidad actual de estos prototipos es minúscula —del orden de miles de millones de electronvoltios, prácticamente nada en términos energéticos prácticos— y el tiempo que mantienen la carga se mide en nanosegundos, lo que hace imposible su aplicación práctica inmediata. Sin embargo, hay un caso de uso inmediato: los ordenadores cuánticos. Estos sistemas, que operan bajo las mismas leyes físicas, podrían beneficiarse enormemente de una fuente de energía compatible con su naturaleza.

El equipo trabaja ahora en aumentar el tamaño del prototipo y alargar el tiempo de retención de carga. Su objetivo es un diseño híbrido que combine la velocidad de carga cuántica con la capacidad de almacenamiento de las baterías clásicas. «Nuestro dispositivo de prueba de concepto demuestra una carga rápida y escalable, con almacenamiento de energía a temperatura ambiente, sentando las bases para las soluciones energéticas de próxima generación», afirma Quach. «El siguiente paso para las baterías cuánticas es extender su tiempo de almacenamiento de energía. Si logramos superar ese obstáculo, estaríamos un poco más cerca de unas baterías cuánticas comercialmente viables».

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