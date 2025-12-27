Científicos chinos desarrollan un chip fotónico pionero para inteligencia artificial

Investigadores de la Universidad Jiao Tong de Shanghái y de la Universidad de Tsingshua en China han desarrollado el LightGen, un prototipo de chip de computación totalmente óptico diseñado específicamente para ejecutar tareas de inteligencia artificial generativa. Según el equipo liderado por Yitong Chen, este chip procesa la información utilizando pulsos de luz láser en lugar de electricidad convencional, prometiendo una velocidad y eficiencia energética superiores a los chips electrónicos actuales.

El desarrollo surge como respuesta a la creciente demanda de potencia computacional y el alto consumo de energía asociado a los modelos de inteligencia artificial de última generación, como GPT-5 y Gemini 3, que son capaces de generar texto, imágenes y video de alta fidelidad.

La computación fotónica que emplea el LightGen busca superar estas limitaciones aprovechando las propiedades de la luz para el procesamiento de datos.(Ilustración: Especial)

El chip se basa en un espacio latente óptico y utiliza un conjunto de algoritmos de entrenamiento basados en estadística bayesiana. Este enfoque probabilístico permite que el sistema actualice su razonamiento y ajuste los parámetros de la red óptica a medida que recibe más información, en lugar de depender de un conjunto fijo de parámetros predeterminados, como hacen los métodos tradicionales de entrenamiento de IA.

Una característica central del LightGen es su alta integración. El equipo de investigación implementó más de dos millones de neuronas fotónicas en el chip, utilizando metasuperficies altamente integradas y una arquitectura de empaquetado en 3D. Esta densidad de componentes le permite realizar tareas generativas complejas como la síntesis de imágenes de alta resolución, la transferencia de estilos artísticos, la manipulación de video y la eliminación de ruido en metraje en movimiento.

Según los resultados presentados en su estudio, el LightGen logra una velocidad de procesamiento significativamente mayor y una eficiencia energética mejorada en comparación con los aceleradores de hardware electrónico convencional. Los investigadores atribuyen estas mejoras a la reducción del tiempo de procesamiento y al menor costo energético medido de extremo a extremo en los experimentos.

El equipo argumenta que el desarrollo de este tipo de hardware fotónico es fundamental para que los aceleradores de inteligencia artificial de próxima generación sean prácticos y escalables, especialmente ante la creciente complejidad de los modelos generativos. Aseguran que el LightGen ofrece una calidad de generación comparable o incluso superior a la de los sistemas electrónicos actuales, marcando un paso importante hacia la adopción más amplia de la computación fotónica en el campo de la inteligencia artificial.

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