Científicos crean batería elástica y no tóxica que extrae humedad del ambiente para generar energía

Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y la Universidad Rice ha inventado y probado una batería elástica y no tóxica que funciona extrayendo la humedad del ambiente, incluso en climas secos como los desiertos.

La tecnología representa una solución al dilema de las baterías convencionales rígidas y pesadas frente a los recolectores de energía de rendimiento limitado. (Foto: Especial)

La nueva batería activada por humedad incluye un ánodo de magnesio, un cátodo de plata/cloruro de plata y una membrana de celulosa cargada con sales de cloruro de litio que actúa como separador, captando la humedad del aire para disolver las sales y crear el electrolito, permitiendo así el flujo de carga. La batería elástica y no tóxica extrae humedad del ambiente para generar energía.

La batería prescinde de electrolitos tóxicos e inflamables, y dado que solo se activa al exponerse al aire, permanece inactiva dentro del embalaje sellado, lo que le confiere una mayor vida útil. Los investigadores mejoraron el rendimiento al estirarse mediante una estructura de escamas superpuestas densamente empaquetadas, eliminando los espacios que reducen la densidad de energía en las baterías elásticas convencionales. El dispositivo es más ligero que muchas baterías comerciales y está fabricado con materiales biocompatibles y biodegradables.

Los investigadores utilizaron la batería para hacer funcionar un oxímetro durante hasta 30 horas, demostrando que su tiempo de servicio es comparable al de las baterías convencionales. Además, la batería es más ligera que muchas baterías comerciales existentes y está fabricada con materiales biocompatibles y biodegradables, lo que la convierte en una alternativa viable a las baterías de iones de litio. La batería podría aplicarse en internet de las cosas, ropa inteligente y sistemas de seguridad, reemplazando fuentes de energía rígidas y tóxicas.

Este avance podría tener sus primeras aplicaciones prácticas en la internet de las cosas, en dispositivos que se pueden llevar puestos como parte de prendas de vestir, y en sistemas avanzados de seguridad con activación de interruptores de apagado de emergencia. Los investigadores exponen los detalles técnicos en la revista Science Advances, bajo el título «Safe, high-performance, moisture-activated batteries for powering next-generation Internet-of-Things devices».

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