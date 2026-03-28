Científicos crean chip con cristales fotónicos retorcidos que controla la quiralidad de la luz

Investigadores de la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) desarrollaron un dispositivo compacto capaz de controlar activamente la quiralidad de la luz (chirality óptica), un fenómeno que describe la asimetría entre izquierda y derecha en la propagación luminosa. El avance, publicado en la revista Optica, fue liderado por el estudiante de posgrado Fan Du en el laboratorio del profesor Eric Mazur, y podría revolucionar la detección quiral, la comunicación óptica y la fotónica cuántica.

(Foto: Especial)

El equipo diseñó un cristal fotónico de doble capa retorcido fabricado con nitruro de silicio, que puede ajustarse en tiempo real mediante un sistema microelectromecánico integrado (MEMS) . Al apilar dos capas de cristales fotónicos y rotarlas entre sí, los investigadores crean nuevas propiedades ópticas que no existen en una sola capa. Esta estructura introduce naturalmente una asimetría entre izquierda y derecha, haciéndola altamente efectiva para controlar la quiralidad de la luz.

La quiralidad se refiere a objetos que no pueden superponerse a sus imágenes especulares, como las manos izquierda y derecha. En óptica, la luz puede viajar en un patrón helicoidal con polarización circular derecha (horario) o izquierda (antihorario). Estas diferencias sutiles tienen consecuencias significativas: en química y medicina, moléculas que son imágenes especulares entre sí pueden comportarse de manera muy diferente en el organismo. Un ejemplo conocido es la talidomida, cuyas versiones enantioméricas causaron graves defectos de nacimiento en los años 50.

Las herramientas tradicionales para detectar polarización, como los platos de onda y polarizadores lineales, son fijas en sus capacidades y limitadas en su rango. El nuevo dispositivo supera estas limitaciones al ser completamente ajustable: cuando las dos capas de cristal fotónico se acercan y rotan, la estructura se vuelve geométricamente quiral y capaz de detectar la quiralidad de la luz entrante. Mediante el control preciso del ángulo de torsión y el espacio entre capas con el sistema MEMS, los investigadores demostraron que el dispositivo puede lograr una selectividad casi perfecta al distinguir la quiralidad de la luz.

El profesor Eric Mazur destacó que «la quiralidad es crucial en muchos campos de la ciencia, desde la farmacología hasta la química y la biología». Al integrar cristales fotónicos retorcidos con MEMS, se creó una plataforma poderosa que se adapta a los métodos modernos de fabricación de fotónica.

Los sistemas futuros podrían utilizarse en detección quiral, ajustándose para detectar moléculas específicas en diferentes longitudes de onda, o como moduladores de luz dinámicos en sistemas de comunicación óptica, permitiendo un control preciso de la luz directamente en un chip. El estudio fue coautorado por Haoning Tang, Yifan Liu, Mingjie Zhang, Beicheng Lou, Guangqi Gao, Xuyang Li, Alsyl Enriquez y Shanhui Fan.

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