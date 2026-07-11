Científicos crean patrones moiré cuadrados mediante nueva técnica de «twistraintrónica»

Un equipo del Departamento de Física de la Materia Condensada de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y del IMDEA Nanociencia ha logrado crear por primera vez, de forma controlada y reversible, patrones moiré cuadrados en grafeno apilado mediante la combinación de giro entre capas y deformación mecánica.

(Foto: Especial)

Hasta ahora, estos patrones se limitaban a geometrías triangulares impuestas por la estructura hexagonal del grafeno, pero el equipo liderado por los investigadores Iván Brihuega y Pierre A. Pantaleón ha superado esta limitación mediante una estrategia que denominan «twistraintrónica». El avance fue publicado en la revista Physical Review Letters.

Para lograrlo, los científicos utilizaron grafeno obtenido por descomposición térmica de carburo de silicio, que genera pequeñas arrugas debido a diferencias de expansión térmica. Estas arrugas fueron empleadas como palancas para inducir deformaciones mediante la punta de un microscopio de efecto túnel (STM), permitiendo desplazarlas lateralmente más de 100 nanómetros. Como resultado, el patrón moiré triangular se transformó de manera reversible en un patrón cuadrado en las zonas adyacentes. El equipo combinó el giro entre capas con una deformación mecánica controlada, una estrategia que denominan «twistraintrónica», logrando que al retirar la deformación el sistema recuperara su configuración original.

Las medidas espectroscópicas revelaron que en estas regiones cuadradas los electrones se concentran en bandas de energía muy estrechas situadas en el nivel de Fermi, junto con la aparición de singularidades de Van Hove, asociadas a una alta densidad de estados electrónicos y a fuertes interacciones entre electrones. «Esta es la primera vez que se observa experimentalmente que la combinación de giro y tensión permite acceder a regímenes electrónicos fuertemente correlacionados en geometrías que antes eran completamente inaccesibles», señaló Brihuega. El avance abre una nueva vía para el diseño de materiales cuánticos a medida y la exploración de propiedades electrónicas inéditas en sistemas bidimensionales.

El modelo teórico desarrollado por el equipo del IMDEA Nanociencia, liderado por Francisco Guinea, reproduce los resultados experimentales y atribuye la aparición del patrón cuadrado a una combinación específica de giro y deformación de cizalla que minimiza la energía elástica del sistema. Los investigadores destacan que este enfoque podría extenderse a otros materiales bidimensionales, ampliando las posibilidades de la twistraintrónica como plataforma para el diseño de nuevos materiales cuánticos. Las condiciones electrónicas observadas son similares a las del grafeno de ángulo mágico, donde se ha observado superconductividad no convencional, abriendo la puerta a nuevas formas de este fenómeno en geometrías distintas.

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