Científicos crean un pegamento extrafuerte a partir de aceite de cocina usado

Investigadores desarrollaron un adhesivo de alta resistencia a partir de aceite de cocina de desecho, cuyas propiedades demostraron ser capaces de remolcar un automóvil. El estudio, publicado el 28 de noviembre en la Revista de la Sociedad Química Americana, detalla un proceso para transformar este residuo común en plásticos reciclables de gran fuerza.

los polímeros son igual o más fuertes que los adhesivos disponibles comercialmente revisados por el equipo. (Foto: Especial)

Se estima que a nivel mundial se generan al menos 3.7 mil millones de galones de aceite de cocina usado al año. Aunque parte se reutiliza en lubricantes, revestimientos o combustible, una gran proporción aún se desecha. La nueva investigación encontró una forma de convertirlo en materiales plásticos útiles y muy adhesivos.

El proceso consiste en romper químicamente las moléculas del aceite, que contienen largas cadenas de ácidos grasos unidos a glicerol, para transformarlas en moléculas más simples. Mediante una serie de reacciones, los científicos sintetizaron una gama de plásticos de poliéster. Al mezclar las moléculas finales de alcohol con éster de diversas maneras, obtuvieron polímeros con propiedades similares al polietileno de baja densidad, pero con una cualidad adhesiva y la capacidad de formar enlaces fuertes con varios materiales.

Para probar la fuerza del adhesivo, los investigadores pegaron dos placas de acero inoxidable. Las placas se mantuvieron unidas incluso al someterlas a un peso de 270 libras (123 kilogramos). En una prueba más contundente, utilizaron las piezas de acero pegadas con este polímero para remolcar un sedán de cuatro puertas en una pendiente ligeramente cuesta arriba, sin que la unión cediera. Los resultados indican que estos polímeros son igual o más fuertes que varios adhesivos disponibles comercialmente que fueron revisados por el equipo científico.

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