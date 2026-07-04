Científicos de Cambridge revelan cómo cambia la química del agua a nanoescala

Un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad de Cambridge ha aportado respuestas sobre cómo cambia la química del agua cuando se encuentra en espacios extremadamente reducidos, de solo unos pocos nanómetros de ancho, resolviendo un enigma que ha perdurado durante décadas.

Los investigadores planean estudiar entornos más realistas con defectos y bordes comunes en materiales prácticos. (Foto: Especial)

Los científicos descubrieron que el agua atrapada en estos espacios diminutos no es inherentemente más reactiva; en cambio, la intensa presión que se genera en estas pequeñas cavidades es la principal responsable de la reactividad observada, mientras que el material circundante puede influir en la química del agua si interactúa con los productos de reacción.

Una de las propiedades químicas más relevantes del agua es su capacidad para dividirse en el ion hidronio (H3O+) y el ion hidróxido (OH-), proceso que determina el pH de una solución e influye en diversas reacciones químicas. El autor principal, Xavier R. Advincula, explicó que al comparar sistemas bajo condiciones termodinámicas equivalentes, el efecto de la confinación desapareció en gran medida, lo que significa que la confinación por sí sola no cambia intrínsecamente la reactividad del agua. La reactividad no depende solo de la confinación, sino de la presión generada en esos espacios, como se detalla en el estudio publicado en Science Advances.

El equipo utilizó simulaciones de aprendizaje automático que reproducen la precisión mecánica cuántica para estudiar agua atrapada entre capas de grafeno y nitruro de boro hexagonal (hBN), dos materiales con química de superficie muy diferente. Las simulaciones revelaron que las gotas de agua confinadas experimentan presiones internas extremadamente altas, de varios gigapascales, similares a las de las profundidades de la Tierra, desarrolladas naturalmente por la atracción de van der Waals entre las capas atómicamente delgadas. La presión impulsa la reactividad del agua, y al comparar agua confinada con agua en estado normal expuesta a la misma presión, ambas se comportaron de manera similar.

A pesar de que comprimir el agua en espacios pequeños no la hace más reactiva, el material circundante puede influir en su química: en gotas confinadas por hBN, los iones hidróxido se unieron químicamente con el material, estabilizando los iones y disminuyendo la energía necesaria para la división del agua, efecto no observado con grafeno. Las conclusiones del estudio podrían tener implicaciones para tecnologías como celdas de combustible de hidrógeno, baterías y sistemas catalíticos. Los investigadores planean estudiar entornos más realistas con defectos y bordes comunes en materiales prácticos.

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